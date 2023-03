Richarlison rời sân trong nước mắt

Tối 18/3 (giờ Hà Nội), Richarlison dính chấn thương nặng và buộc phải rời sân khi trận đấu giữa Southampton và Tottenham chỉ mới bắt đầu được 4 phút.

Richarlison không kiềm chế được cảm xúc khi dính chấn thương. Ảnh: Reuters.

Cầu thủ 25 tuổi được nhìn thấy rơi nước mắt. Anh tỏ ra rất buồn và đi thẳng xuống đường hầm. Dejan Kulusevski ngay lập tức được tung vào sân thay thế chân sút người Brazil.

Theo The Athletic, đây là ca chấn thương nặng. Harry Kane, Son Heung-min và nhiều đồng đội an ủi Richarlison trên đường rời sân. "Sớm bình phục nhé, Richy", tài khoản mạng xã hội của Tottenham an ủi Richarlison.

Sau khi chuyển đến từ Everton với giá 60 triệu bảng vào hè 2022, Richarlison trải qua nhiều thăng trầm trong màu áo Spurs. Mùa giải của anh phần nào gián đoạn do chấn thương.

Richarlison bỏ lỡ bốn trận đấu ở Premier League vào tháng 10 và 11 do chấn thương bắp chân, trước khi vấn đề về gân khoeo khiến anh phải ngồi ngoài ba trận tiếp theo vào tháng 12 và tháng 1 đầu năm nay.

Sau khi Tottenham bị AC Milan loại khỏi Champions League từ vòng 16 đội hôm 9/3, Richarlison đã công khai chỉ trích HLV Antonio Conte về việc không để anh đá chính. "Thành thật mà nói, mùa giải năm nay thật rác rưởi. Điều tôi muốn là ra sân thi đấu", Richarlison nói.

HLV Antonio Conte liền lên tiếng: "Trước hết, tôi đã xem cuộc phỏng vấn của Richarlison. Có vẻ như cậu ấy không chỉ trích tôi. Tôi đồng ý rằng Richarlison đang có một mùa giải tệ hại. Cậu ấy thi đấu, ghi bàn tại Champions League, World Cup, đi kèm với đó là một vài chấn thương khá nặng".

Tuy nhiên, HLV Antonio Conte không trừng phạt mà còn cho Richarlison đá chính khi MU tiếp Nottingham Forest ở vòng 27 giải Ngoại hạng Anh. Đáp lại, anh ghi dấu vào 2 pha lập công trong chiến thắng 3-1 của đội nhà.

Richarlison đá chính trước Southampton ở vòng 28 Ngoại hạng Anh 2022/23.

