Rich kid Anh bị miệt thị ngoại hình

Tham gia trong nhiều show thực tế tại Anh, Jodie Weston bị chế giễu vì sinh ra trong nhà giàu có. Dần dần, những lời lẽ mỉa mai chuyển sang tấn công, miệt thị cá nhân.

Jodie Weston (Anh) được biết đến ở quê nhà với biệt danh rich kid nhờ thường xuyên khoe cuộc sống giàu có trên mạng xã hội. Jodie sống trong một căn hộ sang trọng ở thủ đô London và trung bình có 8 chuyến du lịch đắt đỏ mỗi năm, theo London News Time.

Ngoài khoản trợ cấp hàng nghìn của cha mẹ, cô còn là DJ kiêm chủ một cửa tiệm làm đẹp.

Jodie Weston trong chương trình Rich Kids Go Skint. Ảnh: Metro.

5 năm trước, cô gái 27 tuổi xuất hiện trong chương trình Fired by Mum and Dad và từ đó góp mặt trong nhiều show truyền hình thực tế, trong đó có Rich Kids Go Skint - nơi những cậu ấm cô chiêu lần đầu thử trải nghiệm cuộc sống thiếu thốn trong các gia đình khó khăn.

Trong chương trình, Jodie phải tự rửa bát, tự nấu ăn, di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng và chỉ có khoảng 3 bảng Anh chi tiêu mỗi ngày.

Jodie cho biết nguồn cơn việc bị chế nhạo xuất phát từ đây.

"Tôi bắt đầu bị chửi bới, mỉa mai từ lúc lộ mặt trên tivi, nhưng những lời chê bai càng thậm tệ hơn sau khi tôi tham gia show cho rich kid. Cư dân mạng gán tôi với biệt danh 'công chúa được nuông chiều'".

Jodie thường xuyên nhận những lời chế giễu về gia cảnh và vẻ bề ngoài của cô. Ảnh: @missjodieweston.

Ban đầu, Jodie cố ngó lơ những tin nhắn từ người lạ, song dần thấy mệt mỏi khi chúng càng xuất hiện nhiều hơn. Những lời chê bai dần chuyển sang thành tấn công, miệt thị ngoại hình.

"90% tin nhắn có lời lẽ xúc phạm, đến từ những tài khoản ẩn danh. Tôi ước mọi người có thể nhìn xa hơn những định kiến họ mặc định sẵn về tôi", cô nói.

Jodie chỉ ra từ khi đại dịch xảy ra, cô đã học được lối sống tiết kiệm, thay vì sẵn sàng chi hàng chục nghìn bảng Anh một lúc.

Jodie hiện theo nghề DJ và là chủ một tiệm làm đẹp tại London. Ảnh: @missjodieweston.

“Khoảng thời gian giãn cách khiến tôi nhận ra mình không thể tiếp tục lối sống xa hoa như trước đây. Tôi quyết định thay đổi bằng cách không mua hàng loạt đồ hiệu ngừng dùng bữa ở nhà hàng đắt đỏ, tự làm tóc và sơn móng tại nhà thay vì đến salon”, cô chia sẻ.

Rich kid này cho hay cô vẫn duy trì lối sống mới sau khi mọi thứ trở về bình thường. "Tôi có lo lắng về tương lai công việc DJ của mình. Đó là lý do tôi nghĩ mình cần dừng thói tiêu xài phung phí bởi không thể nói trước điều gì sẽ xảy ra".

Cô gái tin rằng các trang mạng xã hội nên làm nhiều hơn nữa để hạn chế việc tấn công trực tuyến.

"Tôi là người không mấy quan tâm đến việc làm hài lòng số đông nhưng kể cả vậy, việc để mặc mọi lời xúc phạm vẫn là điều khó khăn, nhất là khi bạn đang có một ngày tồi tệ", Jodie nói.