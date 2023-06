Review sách gặp khó trong thời số hóa

Câu chuyện chuyển giao quyền lãnh đạo tại chuyên mục đánh giá sách của New York Times (NYT) cho thấy sự khó khăn của một khâu liên quan tới ngành xuất bản khi mạng xã hội lên ngôi.

Khi Pamela Paul từ chức tổng biên tập của New York Times Book Review vào tháng 4/2022, tin tức này đã gây sốc cho nhiều đồng nghiệp của bà. Bà Paul đã gia nhập chuyên mục Book Review - bộ phận đánh giá sách độc lập của New York Times từ năm 2011 và trở thành tổng biên tập của chuyên mục này từ năm 2013.

Năm 2016, Dean Baquet, lúc đó là biên tập viên điều hành của New York Times, đã quyết định đưa tất cả nội dung liên quan đến sách của tờ báo, bao gồm mục Sách (Book section), tin tức về sách, về ngành xuất bản, và đương nhiên cả mục Book Review nằm dưới quyền quản lý của Paul.

Tina Jordan, phó tổng biên tập của Book Review, nói về sự ra đi của Paul: “Mọi người đều ngạc nhiên,” “Bà ấy đã làm việc ở đây gần 10 năm. Chúng tôi không đoán trước được điều đó”. Trong thời gian tìm người thay thế Paul, bà Jordan đã tạm thời tiếp quản.

Vào tháng 7/2022, Gilbert Cruz được bổ nhiệm vào vị trí thay Paul. Ông Cruz từ năm 2018 đã là biên tập viên trưởng mục văn hóa của NYT. Cũng giống Paul trước đó, Cruz phụ trách tất cả nội dung liên quan đến sách tại NYT. Ông bắt đầu công việc vào tháng 8, khi ngành xuất bản sách nổi tiếng là yên ắng. Nhưng Cruz vẫn ngay lập tức bắt tay vào công việc. Bà Jordan cũng cho biết quá trình chuyển giao quyền lãnh đạo diễn ra “khá liền mạch”.

Ông Gilbert Cruz và bà Tina Jordan. Ảnh: Publishers Weekly.

Tập trung vào thương hiệu "Book Review"

Đầu tiên trong danh sách việc cần làm của Cruz là củng cố chuyên mục Book Review - coi đây là bộ mặt đại diện cho toàn bộ thông tin về sách của NYT. Phụ trách một nhóm gồm hơn 20 biên tập viên, nhà phê bình và phóng viên, Cruz đã dành suốt thời gian qua để “đảm bảo rằng các nhân viên có sự kết nối và làm việc như một tập thể” - một đơn vị thống nhất dưới một ngọn cờ.

Ông giải thích: “Tôi đã nói với toàn bộ nhân viên rằng có một thương hiệu ở đây, và đó là New York Times Book Review. Mọi người tại đây đều làm việc cho chuyên mục này, ngay cả khi bạn là phóng viên và nội dung của bạn không bao giờ xuất hiện trên Book Review, thì mục tiêu cuối của bạn vẫn là làm việc cho chuyên mục này. Bởi lẽ khi mọi người nghĩ đến NYT và nghĩ đến sách, thì Book Review là điều đầu tiên xuất hiện trong tâm trí họ”.

Book Review của NYT là chuyên mục đánh giá độc lập trên báo có quy mô lớn nhất nước Mỹ và cũng là nơi có số lượng bài viết lớn nhất. Xuất hiện từ năm 1896, chuyên mục này là một trong số ít vẫn còn tồn tại.

Vào thời điểm mức độ phủ sóng của sách bị cắt giảm trên các tờ báo khắp nước Mỹ và những người đánh giá trên các mạng trực tuyến Goodreads và BookTok ngày càng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, thì vai trò của các chuyên mục như Book Review trong hệ sinh thái xuất bản ngày nay là một câu hỏi cần quan tâm.

Chuyên mục New York Times Book Review có lịch sử lâu đời và ban biên tập đang muốn đưa chuyên mục này thích nghi với tình hình mới. Ảnh: NYT.

Thử nghiệm nhiều cách làm mới

Ông Cruz cho biết có một cách định hình lại Book Review để phù hợp thời đại hiện nay là tăng lượng độc giả điện tử và “đó thực sự là mục tiêu khi tôi đến đây làm”. Đối với ông Cruz, nhiệm vụ là phát triển mạnh hoạt động trên nền tảng số và tìm cách tiếp cận “những khán giả mà chúng tôi chưa kết nối được”.

Dưới thời ông Cruz, Book Review cũng đang hợp lý hóa phạm vi thông tin của mình. Chuyên mục này hiện không còn chạy "đánh giá kép" (hai đánh giá của các nhà phê bình khác nhau về một cuốn sách), điều ông Cruz cảm thấy "gửi một thông điệp phức tạp tới người đọc".

Thay vào đó, chuyên mục này cũng đã bắt đầu chạy bài đánh giá từ các nhà phê bình sách là nhân viên của chính tờ báo như Dwight Garner, Alexandra Jacobs, Jennifer Szalai và Molly Young. Trước đó, họ thường chỉ xuất hiện trên nhật báo và ông Cruz coi họ là một nguồn tài nguyên bị bỏ lỡ.

Thêm vào đó, Book Review đã bắt đầu đưa thêm nhiều loại thông tin, chẳng hạn như hồ sơ tác giả và mở thêm mục Read Your Way Around the World (Đọc theo cách của bạn trên khắp thế giới). Chuyên mục này do phó tổng biên tập tin tức mảng sách Juliana Barbassa phụ trách. Barbassa cũng đã phụ trách phần lớn các tin tức trong ngành xuất bản của NYT, bao gồm làn sóng cấm sách và tác động của AI đối với xuất bản.

Book Review đã đưa tin về khoảng 2.300 cuốn sách vào năm ngoái, nhưng các ấn bản in của nó đã giảm đi đáng kể trong những năm gần đây. Mặc dù các số báo đặc biệt không thường xuyên, chẳng hạn các số báo về đọc sách mùa hè và sách cho các kỳ nghỉ - vẫn mang lại doanh thu tích cực, thì ông Cruz cũng nghi ngờ rằng các ấn phẩm này sẽ không bao giờ quay trở lại với số lượng trang lớn như trước đây.

Tuy nhiên, ông Cruz cũng hy vọng rằng trong nhiệm kỳ của mình, “những người chủ yếu trải nghiệm Book Review thông qua ấn bản in sẽ nhận được giá trị đáng với đồng tiền của họ.”

Khi đánh giá tầm nhìn của mình về việc đưa tin về sách trên tờ NYT, ông Cruz đã nhiều lần sử dụng từ thử nghiệm mới. Ông chia sẻ về việc thử nghiệm những điều mới, giữ lại những thứ hiệu quả và loại bỏ các hoạt động không hiệu quả. Ông Cruz cũng tin rằng, thông qua nhiều thử nghiệm, “Book Review sẽ trở thành một ấn phẩm đa dạng hơn của thế giới sách”.