Reuters: Hơn 40 bang của Mỹ sắp kiện Facebook

Nhiều bang của Mỹ - do New York dẫn đầu - đang điều tra các cáo buộc vi phạm về chống độc quyền của Facebook Inc.

Bốn nguồn thạo tin nói với Reuters rằng các bang sẽ nộp đơn kiện Facebook vào tuần tới. Hơn 40 bang có kế hoạch ký vào đơn kiện song không tiết lộ tên, theo một nguồn tin. Đây sẽ là vụ kiện lớn thứ 2 nhằm vào một công ty công nghệ lớn trong năm nay. Vào tháng 10, Bộ Tư pháp Mỹ đã kiện Google. Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg. Ảnh: Getty. Facebook từ chối bình luận về việc này. Ủy ban Thương mại Liên bang, nơi các ủy viên họp hôm 2/12, có thể đệ đơn kiện liên quan đến thẩm phán luật hành chính hoặc tại các tòa án quận. Chưa rõ các tiểu bang sẽ kiện những nội dung cụ thể gì. Một cáo buộc thường nhắm vào Facebook là công ty này có chiến lược tìm cách thu mua các đối thủ ít tìm năng hơn với mức giá cao, như Instagram vào năm 2012 và WhatsApp vào năm 2014.

