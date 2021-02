Rét kỷ lục ở nhiều bang khiến 23 người Mỹ tử vong

Theo New York Times, nhiệt độ ở một số vùng miền Trung Mỹ xuống mức thấp nhất chưa từng ghi nhận trong thế kỷ qua. Trong ngày 16/2, thành phố Oklahoma ghi nhận mức âm 14 độ F (âm 25,6 độ C), trong khi Fayetteville, bang Arkansas có nhiệt độ xuống dưới âm 20 độ F (âm 28,9 độ C). Ảnh: AP.