Rét đậm, rét hại ở miền Bắc kéo dài 7 ngày

Rét đậm, rét hại có thể duy trì từ nay đến hết ngày 23/12. Chuyên gia khí tượng dự báo vùng núi cao khả năng xuất hiện băng giá, sương muối nhiều hơn trong những ngày tới.

Ngày 16/12, các tỉnh miền Bắc chìm trong giá rét. Nhiệt độ tại đồng bằng phổ biến 11-14 độ C, trong khi khu vực miền núi rét 8-11 độ C. Rét đậm, rét hại bao trùm khắp miền Bắc và đã mở rộng sang khu vực Bắc Trung Bộ.

Các đợt không khí lạnh nối tiếp nhau

Trao đổi với Zing, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết trong ngày 15/12, khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận mức nhiệt thấp nhất toàn miền Bắc, xuống ngưỡng 2,6 độ C. Trong khi đó, Sa Pa (Lào Cai) ghi nhận mức nhiệt 10 độ C.

Trong đêm, nhiệt độ tại các tỉnh miền núi, đặc biệt khu vực núi cao tiếp tục xuống thấp. Với mức nhiệt tại Sa Pa là 6-8 độ C, đỉnh Fansipan có thể rét sâu tới 0 độ C, băng giá và sương muối bắt đầu xuất hiện.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ băng giá, sương muối xảy ra trên các đỉnh Mẫu Sơn, Fansipan,... Ảnh: Nguyễn Hoàng Sơn.

Đặc điểm của không khí lạnh lần này là khô và có cường độ mạnh nên gây giảm nhiệt sâu ở toàn miền Bắc, sau đó mở rộng ra Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Nhiệt độ ở các khu vực đồng loạt giảm sâu, ngưỡng chênh lệch giữa mức nhiệt cao nhất và thấp nhất ít nên rét đậm duy trì trong suốt cả ngày.

"Đợt rét đậm, rét hại này có thể duy trì đến ngày 18/12. Ngay sau đó, khu vực đón thêm một đợt không khí lạnh mới khiến nhiệt độ còn xuống thấp hơn nữa. Vùng núi cao sẽ xuất hiện băng giá, sương muối nhiều hơn", ông Hải nhận định.

Vị chuyên gia dự báo miền Bắc có thể rét đậm, rét hại kéo dài đến khoảng ngày 22-23/12. Sau đó, khu vực tăng nhiệt. Đến cuối tháng 12, một đợt gió mùa mới có thể xuất hiện, tiếp tục gây rét cho Bắc Bộ.

Theo bản đồ dự báo của cơ quan khí tượng, mức nhiệt thấp nhất tại Hà Nội ghi nhận được trong tuần này là 12 độ C. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất có thể nhích lên ngưỡng 16-18 độ C, nhưng do độ ẩm thấp, người dân vẫn cảm thấy giá lạnh khi di chuyển trên đường.

Đến ngày 20/12, khi đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, Hà Nội thậm chí có thể ghi nhận mức nhiệt 10-11 độ C, ngưỡng rét hại. Dù vậy, trạng thái này chỉ xuất hiện vào ban đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất đạt ngưỡng 19 độ C, có nắng hanh.

Lo ngại rét đậm, rét hại kéo dài

Trao đổi với Zing, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa thành lập một đoàn công tác đi kiểm tra tình hình rét đậm, rét hại tại các địa phương miền núi.

"Chúng tôi lo ngại đợt rét này sẽ kéo dài, nhiệt độ thực tế có thể còn thấp hơn so với mức nhiệt dự báo nên phải thành lập ngay đoàn công tác kiểm tra tình hình thực tế để lên phương án ứng phó cho phù hợp", ông Hiệp nói.

Cơ quan khí tượng dự báo những ngày tới, nhiệt độ tại vùng núi cao có thể xuống thấp dưới 5 độ C và có nguy cơ xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai khuyến cáo các địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là với người già, trẻ nhỏ, học sinh, như hạn chế ra trời lạnh, mặc đủ ấm, không dùng bếp than để sưởi ấm trong phòng kín.

Các biện pháp ứng phó cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản cũng cần lưu ý để giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất, chú trọng đàn đại gia súc và các cơ sở chăn nuôi tập trung ở khu vực đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thời tiết, các địa phương có thể chủ động cho học sinh nghỉ học.