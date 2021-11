Resort ở Đà Nẵng, Quảng Nam giảm giá hơn 50% để hút khách

Giám đốc Viet Da Travel cho biết có nhiều du khách mua vé tham quan, lưu trú tại Đà Nẵng và Quảng Nam trong tháng 11. Nhiều resort cũng giảm giá hơn 50% để thu hút du khách.

Ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Việt Đà (Viet Da Travel), cho biết hiện có nhiều du khách mua vé tham quan, lưu trú tại Đà Nẵng và Quảng Nam trong tháng 11. Đây là dấu hiệu khởi sắc cho du lịch miền Trung.

Từ đầu tháng 11, Quảng Nam sẽ đón khách du lịch nội địa. Ảnh: Thanh Đức.

Giá dịch vụ giảm từ 50-70%

Ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Việt Đà (Viet Da Travel), cho hay đơn vị đã bán được nhiều phòng khách sạn, resort dành cho các đoàn khách đến Đà Nẵng, Quảng Nam trong tháng 11.

"Những du khách chúng tôi bán vé đi theo dạng nghỉ dưỡng sang trọng, combo hoặc ở các khu resort. Trong đó, một số địa điểm như Hoiana, Annatara Hoian resort... Du khách có xu hướng nghỉ dưỡng ở những vùng biển do chính sách giảm giá", ông Lộc nói.

Theo Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Việt Đà, du khách được công ty bán vé chủ yếu đến từ Đà Nẵng và Quảng Nam. Cũng có khách đến từ nơi khác tại miền Trung, tuy nhiên số lượng không nhiều.

"Tại khu vực miền Trung, chúng tôi đón khách đi khép kín, combo. Hiện tại là thời điểm để đi vì quá rẻ, nhiều resort, khách sạn lớn giảm từ 50-70% giá phòng và các dịch vụ. Hiện tại ngày nào chúng tôi cũng có khách đặt, đặc biệt dịp cuối tuần. Tuy nhiên, chủ yếu vẫn là khách từ Đà Nẵng, Quảng Nam. Khách ở các địa phương khác còn lo lắng việc cách ly, test nhanh Covid-19", ông Lộc chia sẻ.

Hội An, Mỹ Sơn (Quảng Nam) là những điểm đến thu hút du khách. Ảnh: Thanh Đức.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, cho biết hiệp hội luôn thống nhất với chủ trương của Chính phủ về việc mở cửa du lịch. Trong đó, việc mở cửa phải an toàn và an toàn thì mới mở cửa, an toàn đến đâu thì mở cửa đến đó.

Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho hay 3 lần kích cầu du lịch, ngành du lịch mở rồi lại đóng khiến các doanh nghiệp còn dè dặt khi mở lại các hoạt động du lịch.

"Doanh nghiệp mong muốn ngành du lịch sẽ mở cửa một cách bền vững, nếu có ca mắc Covid-19 trong cộng đồng thì có biện pháp phong tỏa nhỏ, không đóng cửa hẳn. Nếu bảo đảm nguyên tắc như vậy thì doanh nghiệp mới yên tâm mở cửa ổn định", ông Thủy cho hay.

Ông Thủy cho rằng cần thống nhất tiêu chí an toàn trong cách phục vụ đợt dịch từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp du lịch, trong phục vụ khách du lịch phù hợp tình hình mới.

"Hiện nay, các doanh nghiệp du lịch gặp nhiều khó khăn về tài chính, do đó rất cần sự hỗ trợ chính sách từ Nhà nước để doanh nghiệp tham gia phục hồi du lịch giai đoạn đầu, như doanh nghiệp lữ hành thuê chuyến bay charter, doanh nghiệp ứng dụng chuyển đổi số, các cá nhân khởi nghiệp trong du lịch", ông Thủy nói.

Khuyến khích du khách nội địa đi theo dạng combo, khép kín

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đã có tờ trình gửi UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch mở cửa đón khách nội địa. Việc đón khách nhằm quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Nam với thông điệp "Du lịch xanh Quảng Nam", khẳng định thương hiệu điểm đến của du lịch Quảng Nam. Theo lộ trình được đưa ra, có 3 giai đoạn để địa phương đón khách du lịch.

Từ đầu tháng 11, khi lao động ngành du lịch được tiêm ít nhất một mũi vaccine, địa phương tập trung đón nguồn khách trong tỉnh gồm người dân địa phương, người sinh sống, làm việc tại Quảng Nam và khách du lịch từ các tỉnh, thành phố gần kề. "Đón khách cũng gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn nhằm khởi động cơ bản các hoạt động du lịch để chuẩn bị cho các dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng đón khách từ các tỉnh, thành phố khác trên cả nước", ông Hồng nói.

Quảng Nam khuyến khích du khách tham quan, lưu trú theo dạng khép kín, đi tour. Ảnh: Thanh Đức.

Từ cuối tháng 11, khi lao động ngành du lịch được tiêm đủ 2 mũi vaccine, Quảng Nam sẽ thí điểm đón khách du lịch tại các tỉnh, thành phố trên cả nước theo mô hình "bong bóng du lịch" - khách đi tour khép kín qua công ty lữ hành gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn.

Trong giai đoạn 3, từ tháng 1/2022, Quảng Nam sẽ mở rộng đón khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng… Du khách có thể lựa chọn hình thức đi theo tour trọn gói, khép kín của các công ty lữ hành tổ chức hoặc khách đi lẻ tự chọn dịch vụ gắn với quy trình kiểm soát phòng, chống dịch an toàn, bảo đảm sự linh hoạt, thuận lợi cho khách du lịch.

Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam cũng cho biết ngoài quy định chung với khách du lịch, cũng có một số quy định riêng cho khách từ các vùng xanh, vàng, cam khi đến tham quan, lưu trú. Quảng Nam sẽ không đón khách đến từ vùng đỏ.

Với khách từ vùng cam ở trong tỉnh, phải có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc có giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 không quá 6 tháng. Khách chưa tiêm đủ liều vaccine phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ.

Đối với khách du lịch ngoại tỉnh từ vùng cam đến các khu vực vùng xanh, vàng, cam tại Quảng Nam, nếu đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phải hoàn thành thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú, tại khách sạn là khu cách ly có thu phí trong 7 ngày và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh trong vòng 72 giờ.

Du khách trong tỉnh và khách du lịch từ các tỉnh, thành phố liền kề cũng được khuyến khích sử dụng dịch vụ riêng lẻ hoặc trọn gói của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc vùng xanh, vàng, cam từ giai đoạn 1.

"Đối với khách du lịch đến từ các tỉnh, thành phố khác, chúng tôi kuyến khích lựa chọn hình thức đi tour trọn gói, khép kín do các Công ty lữ hành tổ chức (từ giai đoạn 2) hoặc khách đi lẻ tự chọn dịch vụ (từ giai đoạn 3)", ông Hồng chia sẻ.

Từ ngày 15/11, khi du khách đến Hội An sẽ có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi. “Trong đó, có việc giảm 50% giá vé tham quan phố cổ Hội An, các làng nghề. Ngoài ra, còn chương trình văn hóa, văn nghệ và lễ hội đa dạng, phong phú”, ông Hồng cho biết.