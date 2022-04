Rèn luyện kỹ năng tương lai với trại hè lập trình

Robot, trí tuệ nhân tạo và sự tiến bộ của CNTT góp phần cách mạng hóa toàn cầu. Hiểu và nắm vững công nghệ là chìa khóa để học sinh trở thành “công dân kỹ thuật số” tương lai.

Bắt đầu hành trình chinh phục công nghệ từ sớm, học sinh có nhiều thời gian xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng để đón đầu cơ hội việc làm trong tương lai.

Kỹ năng công nghệ - “bảo bối” bước vào tương lai

Ngôn ngữ lập trình đóng vai trò quan trọng như “ngôn ngữ chung” của thế giới, khi hầu hết lĩnh vực đều có sự kết nối đến công nghệ thông tin.

Tại các nước dẫn đầu về khoa học công nghệ, “quyền công dân kỹ thuật số” là chủ đề được quan tâm đặc biệt. Các quốc gia hướng đến xây dựng một xã hội nơi nhiều người được kết nối, tự nhận thức về trách nhiệm công dân và làm chủ cuộc sống thông qua kỹ thuật số.

Bên cạnh đó, báo cáo của McKinsey Global Institute chỉ ra rằng một trong ba kỹ năng quan trọng mà thế hệ trẻ cần trang bị là kỹ năng công nghệ. Cụ thể, bên cạnh nhóm kỹ năng tư duy phức tạp (higher cognitive skills) và nhận thức về cảm xúc và xã hội, người lao động sở hữu kỹ năng công nghệ (từ cơ bản đến nâng cao như phân tích dữ liệu, kỹ thuật…) có nhiều triển vọng thăng tiến và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp tốt.

Công nghệ là một trong ba kỹ năng quan trọng để học sinh đạt được thành công trong tương lai.

Ở góc độ cá nhân, theo tổ chức về giáo dục - công nghệ TBox, khi học sinh tiếp cận CNTT qua nghiên cứu, lập trình sản phẩm công nghệ, tư duy logic sẽ được kích hoạt. Đây cũng là nền tảng để các em học tốt môn khoa học tự nhiên như Toán, Tin học,... Ngoài ra, nền tảng lập trình cho phép học sinh vận dụng trí tưởng tượng và óc sáng tạo để mang đến những sản phẩm công nghệ chất lượng cao (game, website, robot,…).

Trại hè lập trình - cơ hội để học sinh trau dồi kỹ năng công nghệ

Ông Ben Burrowes - Giám đốc khu vực châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) - khẳng định: “Là quốc gia có nền giáo dục hàng đầu trong việc chuẩn bị kỹ năng cho tương lai, New Zealand sớm đưa Công nghệ số - Digital technology vào chương trình dạy học, với mục tiêu trang bị cho học sinh tư duy logic, sáng tạo, giải quyết vấn đề và năng lực học tập suốt đời”.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo New Zealand, kỹ thuật số là trọng tâm trong hệ thống giáo dục quốc gia. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 10 sẽ được phổ cập về công nghệ kỹ thuật số; học sinh cấp 3 theo đuổi chuyên ngành CNTT được đào tạo và rèn luyện những kỹ năng chuyên biệt nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động tương lai.

“Trại hè kỹ năng tương lai New Zealand 2022” miễn phí cho học sinh lớp 6-10 tại Việt Nam.

Dựa trên kinh nghiệm đó, Cơ quan Giáo dục New Zealand tổ chức “Trại hè kỹ năng tương lai New Zealand 2022” tại Việt Nam. Chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho học sinh từ lớp 6 đến lớp 10 tại Việt Nam. Không chỉ là sân chơi học thuật - nơi học sinh được rèn luyện miễn phí kỹ năng tư duy máy tính - lập trình - thuyết trình, trại hè góp phần truyền cảm hứng để người tham gia khám phá lĩnh vực khoa học máy tính, đồng thời mở ra cơ hội tranh tài với học sinh trong nước và quốc tế.

“Trại hè kỹ năng tương lai New Zealand 2022” gồm 5 trại hè được tổ chức tại TP.HCM và Hà Nội. 20 đội được tuyển chọn sau vòng nộp hồ sơ được sắp xếp tham gia trại hè trong một ngày. Đội chiến thắng được mời tham dự “Trại hè quốc tế New Zealand - châu Á” (25/6-2/7) theo hình thức trực tuyến. Chương trình quy tụ các đội chơi từ 8 nước là New Zealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và Việt Nam.

Học sinh không bắt buộc có kiến thức về lập trình và sẽ được các giáo viên từ Code Avengers hướng dẫn trải nghiệm khoa học máy tính, tự tay sáng tạo sản phẩm công nghệ. Kết thúc trại hè, các đội cần hoàn thành một dự án và thuyết trình trước hội đồng giám khảo để nhận những phần thưởng hấp dẫn từ ban tổ chức.