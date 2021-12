Regal Food Victoria - điểm đến đa dạng trải nghiệm ẩm thực cao cấp

Được đầu tư hàng triệu USD, Regal Food Victoria kỳ vọng mang đến loạt tiện ích gồm mua sắm, nhà hàng, cà phê, khu vui chơi... sau khi đi vào hoạt động.

Regal Food Victoria là chuỗi tiện ích thuộc dự án biệt thự Regal Victoria (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Đây là tiện ích được Đất Xanh Miền Trung đầu tư hàng triệu USD cho kiến trúc, vật liệu hoàn thiện, nội thất,... Mọi chi tiết đều được chăm chút tỉ mỉ với hy vọng mang đến không gian mua sắm, trải nghiệm cao cấp.

Trải nghiệm loạt tiện ích cao cấp

Regal Food Victoria mang đến không gian trải nghiệm mới với mô hình "all in one" (tất cả tại một điểm đến) gồm siêu thị Regal Deli, nhà hàng châu Âu Regal Bistro, không gian thưởng thức cà phê và trà bên bể bơi, VIP Lounge với sản phẩm chính hãng.

Regal Food Victoria mang đến trải nghiệm mua sắm và giải trí cao cấp.

Trong đó, siêu thị Regal Deli cung cấp các loại thực phẩm chủ yếu nhập khẩu từ châu Âu, gồm 1.000 mặt hàng từ thực phẩm chế biến sẵn, đông lạnh, đóng gói đến bánh kẹo, trái cây, trà, các loại gia vị,... đạt chứng nhận tiêu chuẩn dinh dưỡng khắt khe. Để làm được điều này, Regal Food Victoria ký hợp tác chiến lược với các nhà cung cấp thực phẩm nhập khẩu hàng đầu cả nước.

Bên cạnh khu mua sắm, nhà hàng Regal Bistro với những đầu bếp tài năng, nguyên liệu tươi ngon từ châu Âu, phương pháp chế biến và cung cách phục vụ chuyên nghiệp cũng kỳ vọng đánh thức vị giác của thực khách sành ăn. Trong không gian sang trọng, thực khách sẽ được tiếp đãi chu đáo, thưởng thức tinh hoa ẩm thực châu Âu như thịt heo muối iberico Tây Ban Nha, pate gan vịt truyền thống Pháp hay trứng cá tầm Nga cùng rượu vang thượng hạng.

Thực khách có thể thưởng thức những món ăn Âu tại nhà hàng Regal Bistro.

Regal Bistro còn cung cấp dịch vụ đặt bếp tại gia, đón tiếp, phục vụ thực khách với nhiều chính sách ưu đãi vào các ngày lễ, tiệc, sinh nhật hay cuối tuần. Với dịch vụ này, thực khách không cần ra khỏi nhà mà vẫn được tận hưởng tinh hoa ẩm thực và thái độ phục vụ chuyên nghiệp như tại các nhà hàng sang trọng.

Ưu đãi dịp khai trương

Nhập dịp khai trương, khách được giảm 10% tổng hóa đơn tại hệ thống siêu thị, giảm 20% áp dụng cho nhà hàng và cà phê, tặng 500 voucher pizza miễn phí cho các hóa đơn trên 300.000 đồng.

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu mua sắm, tặng, biếu quà trong dịp Tết Nguyên đán, thương hiệu này đã chuẩn bị nhiều combo quà đa dạng tầm giá từ trung đến cao cấp. Những combo được thiết kế đẹp mắt, gồm 100% thực phẩm nhập khẩu như phô mai xanh, rượu vang đỏ Mapu Reserva, chocolate, bánh quy thượng hạng; hay gói đồ tươi sống gồm chân cua hoàng đế, hàu Pháp, cồi sò điệp, cá tuyết phi lê...

Mong muốn đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng, Regal Food Victoria còn phục vụ trực tuyến qua các kênh thương mại điện tử, giao hàng nhanh trong 30 phút.

Với loạt sự kiện được tổ chức nhân dịp khai trương, kết hợp dịch vụ đưa đón tận nơi, miễn phí vào cửa cho trẻ em, bài trí tiệc, tặng quà sinh nhật, lưu niệm,... Regal Food Victoria hứa hẹn là điểm đến đáng cân nhắc vào dịp lễ hội cuối năm.