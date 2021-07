Redoxon Triple Action lập kỷ lục thế giới về biến tấu món ăn

Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness chứng nhận kỷ lục “Có nhiều video biến tấu món ăn được tải lên Facebook trong một giờ nhất" xác lập bởi Redoxon Triple Action thuộc Bayer Việt Nam.

Đây là thành quả của chiến dịch tăng cường sức khoẻ gia đình trong giai đoạn dịch Covid-19 khởi xướng bởi Redoxon Triple Action và được đông đảo cộng đồng nội trợ Việt hưởng ứng.

Kỷ lục thế giới cho cộng đồng nội trợ Việt

Vừa qua, cộng đồng nội trợ tại Việt Nam cùng nhau thực hiện sự kiện ý nghĩa trên mạng xã hội. Các đầu bếp tại gia cùng quay clip sáng tạo hàng trăm công thức bếp núc, sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Redoxon Triple Action để tạo nên những món ăn hấp dẫn, nhiều dưỡng chất. Các món ăn này nhằm tăng cường sức khỏe, rất hữu ích trong giai đoạn giãn cách vì dịch Covid-19.

Đặc biệt, hoạt động thú vị này đã được ghi nhận bởi Sách kỷ lục Thế giới (The Guinness Book of Records) với hạng mục“Nhiều video biến tấu món ăn được tải lên Facebook trong một giờ nhất”. Chương trình do nhánh Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng, Bayer Việt Nam tổ chức nhằm khuyến khích người dùng và cộng đồng tăng cường thói quen tự chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Lan truyền hoạt động ý nghĩa

Trước đó, đầu bếp Cẩm Thiên Long phối hợp với chuyên gia dinh dưỡng sáng tạo công thức biến tấu món ăn giúp tăng đề kháng với viên sủi Redoxon Triple Action. Đây là sản phẩm giàu Vitamin C, D và Kẽm hỗ trợ hệ thống miễn dịch. Sự sáng tạo mới mẻ và mang tính ứng dụng cao trong ẩm thực đã thu hút hơn một triệu lượt tương tác của cộng đồng mạng.

Đầu bếp Cẩm Thiên Long - người sáng tạo các công thức chế biến món ăn có sử dụng sản phẩm viên sủi Redoxon Triple Action.

Hệ miễn dịch khỏe mạnh là hàng rào bảo vệ cơ thể tốt nhất, đặc biệt trong thời điểm đại dịch bùng phát. Để duy trì và củng cố hệ miễn dịch cho bản thân, mỗi người cần bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết thông qua chế độ ăn uống khoa học, hợp lý. Bằng cách chế biến các món ăn kết hợp Redoxon Triple Action, bữa ăn thường ngày sẽ được bổ sung hàm lượng vitamin C, D, kẽm cần thiết , hỗ trợ tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Food blogger Helen hào hứng tham gia biến tấu món ăn cùng Redoxon Triple Action. Ảnh chụp màn hình.

Chương trình biến tấu món ăn lan truyền rộng rãi và nhận được sự ủng hộ từ các nghệ sĩ, nhân vật nổi tiếng như Tú Vi, Loan Hoàng, food blogger Helen,... Đến nay, các công thức sáng tạo đã thu hút sự quan tâm của hơn 4 triệu người tại Việt Nam và tiếp tục tăng. Trào lưu biến tấu món ăn với viên sủi Redoxon Triple Action là một trong những xu hướng ẩm thực được chia sẻ rộng rãi nhất trong những ngày gần đây.

Chia sẻ về kỷ lục vừa thiết lập, ông Luigi Isabelo Dejos, Giám đốc nhánh Chăm sóc Sức khỏe Người tiêu dùng, Bayer Việt Nam cho biết:"Đại dịch đã giúp chúng ta học được nhiều điều mới, đặc biệt là ý thức đầu tư lối sống khoẻ. Thông qua chiến dịch này, chúng tôi mong muốn nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như nâng cao hệ miễn dịch“.

