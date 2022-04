Red Velvet tặng CD album mới cho fan Việt trên Zing MP3

Red Velvet gửi tặng CD album vật lý “The ReVe festival 2022 - Feel my rhythm” đến người hâm mộ Việt Nam thông qua nền tảng nghe nhạc trực tuyến Zing MP3.

Red Velvet vừa trình làng mini album mang tên The ReVe festival 2022 - Feel my rhythm. Toàn bộ album được phát hành tại thị trường Việt Nam trên Zing MP3. Độc giả có thể thưởng thức miễn phí tại đây. Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, mini album cùng bài hát chủ đề Feel my rhythm nhanh chóng nhận phản hồi tích cực từ công chúng lẫn giới chuyên môn, thiết lập chuỗi thành tích ấn tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc.

Để gửi lời tri ân khán giả, SM Entertainment (công ty chủ quản nhóm Red Velvet) gửi tặng đến các ReVeluv (tên fandom Red Velvet) Việt Nam 3 CD album The ReVe festival 2022 - Feel my rhythm thông qua Zing MP3.

Người dùng có thể nhận CD album qua hình thức mini game tương tác được tổ chức vào chủ nhật ngày 10/4. Người dùng vào radio A day with Red Velvet trên ứng dụng Zing MP3 để tham gia chương trình.

Độc giả tham gia mini game nhận CD album của Red Velvet.

Vào hai khung giờ 12-13h và 20-21h, radio diễn ra game đoán tên các bài hát của Red Velvet. Người chơi chọn đáp án A, B, C, D bằng cách nhấn giữ nút reaction và thả combo 100 lần để trả lời trong thời gian quy định. Ba người chơi trả lời đúng nhiều câu nhất và nhanh nhất sẽ nhận được CD album The ReVe festival 2022 - Feel my rhythm cùng tài khoản Zing VIP 1 tháng.

Ngoài ra, vào 8-11h45 và 16-19h45, radio diễn ra game giải đố trắc nghiệm liên quan đến Red Velvet và sự nghiệp âm nhạc của nhóm. Những người chơi tham gia có cơ hội nhận hàng nghìn quà tặng Zing VIP lên đến 1 tháng. Kết quả mini game được thông báo vào ngày 15/4 tại mục “Theo dõi” trên ứng dụng Zing MP3.

Zing MP3 đạt thỏa thuận phân phối các bản ghi có bản quyền của những nghệ sĩ thuộc công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc SM Entertainment. Theo đó, người dùng được nghe miễn phí sản phẩm âm nhạc của TVXQ, Super Junior, Girls’ Generation, SHINee, EXO, Red Velvet, NCT, aespa, BoA… Zing MP3 cũng là nền tảng nhạc số tại Việt Nam sở hữu đầy đủ kho nhạc bản quyền của SM.

Bên cạnh đó, Zing MP3 đồng hành với SM mang đến nhiều quyền lợi khác cho người yêu nhạc. Tháng 12/2021, SM từng tặng fan Việt 3 CD album Universe kèm chữ ký của boygroup NCT trên Zing MP3. Mini game nhóm NCT tạo hiệu ứng bùng nổ với hơn 5.000 người tham gia và đạt tổng 256 triệu lượt thả reaction.