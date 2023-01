Recessionista - những người ăn mặc sành điệu dù không có tiền

Dù không có tiền, các recessionista vẫn có thể lấp đầy tủ quần áo bằng cách trao đổi quần áo với bạn bè, tìm mua đồ hiệu cũ...

Recessionista /rɪˌsɛʃəˈniːstə/ (danh từ): Người ăn mặc sành điệu dù không có tiền

Định nghĩa:

Investopedia định nghĩa recessionista là người có ngân sách hạn chế nhưng vẫn mua sắm và cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất. Nói cách khác, thời kỳ kinh tế khó khăn không thể ngăn cản họ theo đuổi thời trang.

Thuật ngữ recessionista là sự kết hợp giữa recession (suy thoái kinh tế) và fashionista (người ăn mặc sành điệu). Recessionista nổi lên như một hiện tượng vào những tuần trước Giáng sinh năm 2008, khi thu nhập của người dân bị cắt giảm do suy thoái kinh tế.

Thời đó, nhiều người tìm cách đối phó với suy thoái bằng cách trao đổi quần áo với bạn bè, thuê quần áo hoặc tìm mua đồ hiệu cũ, giảm giá.

Recessionista không chỉ dùng để nói về việc mua sắm, thuật ngữ này còn đề cập đến những người tìm đủ cách để làm tóc, trang điểm, mua sắm đồ nội thất, giải trí... dù đang gặp khó khăn về kinh tế.

Ứng dụng của recessionista trong tiếng Anh:

- Instead of satisfying her fashion needs with a trip to the local shopping mall, the recessionista adopts a different strategy to replenishing her wardrobe.

Dịch: Thay vì thỏa mãn nhu cầu thời trang của bản thân bằng một chuyến đi đến trung tâm mua sắm địa phương, các recessionista sẽ tìm cách khác để lấp đầy tủ quần áo của mình.