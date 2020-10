Real và Barca đối mặt sự thật phũ phàng ở Champions League

Hai gã khổng lồ của Tây Ban Nha không nằm trong nhóm ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Champions League. Vậy điều gì đang xảy ra với Real và Barca?

Bình luận

Khi tiếng nhạc hiệu của Champions League vang lên đêm nay, đó là lúc Barca và Real đối mặt khoảnh khắc sự thật. Họ không còn đứng trên phần còn lại nữa.

Barca vẫn giữ được Lionel Messi trong đội hình, nhưng ngay cả khi như vậy, họ đã trải qua 5 mùa liên tiếp không thể góp mặt trong trận chung kết. Còn Real, đẳng cấp của đội bóng này biến mất sau khi Cristiano Ronaldo ra đi.

Real và Barca không còn là những kẻ mạnh nhất

Nhà cái xếp hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha ở vị trí thứ 5 và 6 trong danh sách ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch Champions League mùa 2020/21. Đánh giá này mang tính tương đối, nhưng không phải vô căn cứ.

Tại châu Âu, Bayern, Liverpool và PSG được giới chuyên môn đánh giá là ba CLB mạnh nhất. Real và Barca nằm ở nhóm tiếp theo và "chung mâm" với Man City, Juventus, Atletico Madrid, Borussia Dortmund và Chelsea.

Barca của Messi liên tiếp nhận thất bại tủi hổ tại Champions League gần đây. Ảnh: Getty.

Bóng đá Tây Ban Nha đang mất giá trên đấu trường Champions League. Những gì Barca và Real giành được chỉ còn trở thành nỗi hoài niệm hoặc thước phim trên Youtube, để rồi khi nhắc tới hai CLB thì người hâm mộ chỉ biết ngán ngẩm.

HLV Pep Guardiola của Man City có lẽ đã sai khi nói rằng đội bóng nào sở hữu Lionel Messi đều chiếm ưu thế hơn phần còn lại. 5 năm gần đây, Barca với Leo trong đội hình đều không thể vào đến trận chung kết.

Những thất bại đến với đại diện xứ Catalonia mỗi năm lại nhiều hơn. Từ Turin đến Rome, hết Liverpool lại tới Lisbon, đội bóng của Leo đều gục ngã một cách tủi hổ và theo cách không thể chấp nhận.

Hai tháng trước, Barca để Bayern vùi dập với tỷ số đậm 2-8 tại tứ kết, kết quả khiến ngôi sao Sergi Roberto của CLB muốn giải nghệ. Ở mùa 2018/19, Messi và đồng đội thảm bại 0-4 trước Liverpool trong trận bán kết lượt về.

Real cũng không khá hơn Barca. Sau khi Ronaldo ra đi, đại diện thủ đô để Ajax nhấn chìm ngay tại Santiago Bernabeu với tỷ số 1-4. Một năm sau, họ không thể vượt qua được Man City và lần thứ hai liên tiếp dừng bước từ vòng 1/8.

Vị thế của Barca đang sụt giảm. Họ giữ được Messi, nhưng mất Neymar và Luis Suarez. Người dẫn dắt đại diện xứ Catalonia là Ronald Koeman, một chiến lược gia không quá nổi tiếng và luôn bị nghi ngờ về năng lực.

Đội chủ sân Camp Nou cũng chia tay Xavi Hernandez, Andres Iniesta, để rồi phần còn lại toàn "ông già" như Sergio Busquets, Gerard Pique, bộ đôi không còn giữ được đẳng cấp thế giới, và một Martin Braithwaite hoàn toàn vô danh.

Real lại đang thiếu tiền, khiến họ không thể chi tiêu thoải mái trên thị trường chuyển nhượng. Một mình Eden Hazard, bản hợp đồng được đại diện thủ đô chiêu mộ vào hè 2019, không đủ giúp CLB tránh khỏi kỳ chuyển nhượng tệ hại.

Real cũng lần lượt chia tay hai ngôi sao Gareth Bale và James Rodriguez. Mổ xẻ đội hình "Los Blancos", người hâm mộ thấy vài cầu thủ trẻ triển vọng, nhưng chẳng gương mặt nào đủ sức khỏa lấp lỗ hổng mà Cristiano Ronaldo để lại, cũng như Barca chưa tìm ra được người thay thế Luis Suarez.

Đã qua rồi thời kỳ Barca và Real tung hoành trên thị trường chuyển nhượng. Họ vẫn nằm trong nhóm CLB "lắm tiền nhiều của", nhưng không phải giàu nhất thế giới với ngân sách khổng lồ như PSG hay Man City.

Cách Barca và Real xây dựng đội hình dường như cũng lạc hậu. Việc chi tiêu mạnh tay để có những bản hợp đồng bom tấn trong đội hình là không đủ để hai gã khổng lồ Tây Ban Nha xưng vương tại Champions League.

Bayern và Liverpool mới là những kiểu mẫu, xứng đáng để phần còn lại học hỏi. Họ mua các cầu thủ phù hợp với triết lý HLV áp đặt cho CLB, để tạo có thể chơi thứ bóng đá hoàn hảo và khiến phần còn lại phải nể sợ.

Không còn Ronaldo, Real mất luôn vị thế một đội bóng đáng gờm. Ảnh: Getty.

Chờ đợi gì ở Real và Barca?

Four Four Two bình luận sẽ là sai lầm nếu gạch tên Real và Barca khỏi Champions League. Tiếng gầm của hai gã khổng lồ Tây Ban Nha vẫn có thể khiến tất cả phải tôn trọng.

Tuy vậy, vị thế của Real và Barca đã khác trước. Lionel Messi thốt lên: "Chúng tôi không nằm trong nhóm ứng viên vô địch, nhưng vẫn có thể tiến xa tại Champions League".

Bảng đấu của Barca được giới chuyên môn đánh giá không quá "khủng khiếp. Đối thủ lớn nhất của họ là Juventus, trong khi Dynamo Kyiv và Ferencvaros hoàn toàn dưới cơ.

Real rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Inter Milan đáng gờm. Còn Shakhtar Donetsk và Borussia Monchengladbach chưa thể sánh ngang đẳng cấp với đại diện thủ đô.

Trên Mundo Deportivo, nhà báo Sergi Sole miêu tả Barca chuẩn bị bước vào hành trình chuộc tội. Champions League trở thành nơi các cầu thủ cố gắng rửa sạch vết nhơ là trận thua 2-8 trước Bayern cách đây 2 tháng.

Barca cần một sự hồi sinh. Messi và đồng đội phải nỗ lực xây dựng lại niềm tin với người hâm mộ, và chỉ có những chiến thắng mới giúp đại diện xứ Catalonia khôi phục lại vị thế.

Tình cảnh của Real như Barca. Tuy vậy, đội bóng thủ đô đang trong giai đoạn chuyển giao, vì vậy, người hâm mộ khó được thấy những trận đấu "Los Blancos" áp đảo đối thủ.

Four Four Two phân tích thêm Real và Barca nhiều khả năng vượt qua vòng bảng Champions League. Tầm vóc của hai gã khổng lồ này vẫn ở một đẳng cấp khác so với những đối thủ còn lại trong bảng.

Thế nhưng Real và Barca sẽ tiến vào vòng knock-out với sự run rẩy hơn là kỳ vọng. Những kết quả đáng thất vọng gần đây hủy hoại tầm vóc to lớn của họ, điều chưa từng xảy ra trong hơn một thập niên qua.

Hơi phũ phàng, nhưng Real và Barca đã rớt giá rất nhiều tại Champions League.