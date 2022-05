Real Madrid lấy gì hạn chế Liverpool khi không còn Ramos?

Việc không còn Sergio Ramos tạo ảnh hưởng tiêu cực tới hàng phòng ngự Real Madrid tại Champions League dù không nhiều người chịu nhìn ra sự thật này.

4 năm trước, cú khóa tay hạ knock-out Mohamed Salah của Sergio Ramos là bước ngoặt của trận chung kết Champions League. Giờ trung vệ người Tây Ban Nha không còn khoác áo "Los Blancos", Liverpool cũng đã thay đổi.

Trận chung kết tại Paris hứa hẹn sẽ là câu chuyện rất khác.

Điểm nhấn của chung kết Champions League 2017/18 khó lặp lại khi Ramos không còn khoác áo Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Mất Ramos, Real không còn thủ lĩnh hàng thủ

Ở trận chung kết tại Kyiv, Liverpool thực tế đã áp đảo và dồn ép Real Madrid tới nghẹt thở trước khi Salah buộc phải rời sân. Trong 31 phút tiền đạo người Ai Cập có mặt, "The Kop" tung ra tới 9 cú đá về phía khung thành Real Madrid. "Los Blancos" chỉ có 2 và không cú đá nào đi trúng đích.

Jordan Henderson, James Milner và Sadio Mane thậm chí chuyền chính xác tới 100% trong quãng thời gian này. Khi sức ép ngày một lớn, Ramos tung ra đòn chí mạng với Liverpool bằng việc loại Salah khỏi cuộc chơi. Thế trận ngay lập tức đảo chiều khi "The Kop" không còn duy trì được sức ép trên hàng công. Người đá thay Salah, Adam Lallana, gần như biến mất trước Marcelo.

Phần còn lại của trận đấu không cần nói lại. Khoảnh khắc của Ramos với Salah tại Kyiv sau đó gây tranh cãi lớn tới mức đại diện Liên đoàn Judo Châu Âu cũng vào cuộc và nhận xét Ramos đã sử dụng "Waki-gatame", kỹ thuật khóa tay bị cấm vì "đặc biệt nguy hiểm với đối thủ".

Giorgio Chiellini, trung vệ nổi tiếng tiểu xảo, cũng phải nhấn mạnh Ramos đã "sử dụng thủ đoạn độc ác với Salah".

Song đòn triệt hạ của Ramos với Salah sau đó chỉ là vết gợn nhỏ của trận chung kết.

Lịch sử chỉ ghi tên người chiến thắng. Ramos với khoảnh khắc nâng cao cúp Champions League thứ ba liên tiếp cùng Real Madrid nghiễm nhiên trở thành người hùng và càng khẳng định phẩm chất thủ lĩnh khi luôn lên tiếng vào thời điểm Real Madrid gặp khó nhất. Ramos có thể đã "chơi bẩn" nhưng không có nghĩa trung vệ này không phải huyền thoại.

Giờ Ramos không còn khoác áo Real Madrid nữa. Xung đột trong quá trình gia hạn hợp đồng khiến trung vệ người Tây Ban Nha rời sân Santiago Bernabeu. Real Madrid không mất quá nhiều thời gian để tìm ra người thế chỗ Ramos ở vai trò trung vệ lệch trái khi chiêu mộ David Alaba.

Alaba không phải hậu vệ tồi nhưng để sánh bằng Ramos thì không. Hậu vệ người Áo cũng xuất phát từ vai trò hậu vệ cánh và chuyển vào thi đấu trung vệ. Tốc độ, kỹ thuật lẫn nhãn quan của Alaba đều không tệ nhưng chuyên môn chưa bao giờ là điểm mạnh duy nhất của Ramos.

Khả năng đương đầu với sức ép, phẩm chất thủ lĩnh và những khoảnh khắc rực sáng trong nghịch cảnh mới là điều biến Ramos thành mẫu hậu vệ biểu tượng của bóng đá thế giới.

Không đơn giản để có được những phẩm chất này: Ramos đã thi đấu cho Real Madrid 17 năm trước khi rời đi vào mùa hè 2021 nhưng chỉ tới năm thứ 10, trung vệ này mới bộc lộ phẩm chất người hùng khi ghi 3 bàn cho Real Madrid tại bán kết và chung kết Champions League 2013/14.

Thời gian khoác áo và cống hiến cho Real Madrid là điểm tựa để Ramos tích lũy kinh nghiệm và biến nó thành vũ khí lợi hại ở nửa sau sự nghiệp. Alaba không có điều này. Hậu vệ người Áo chỉ là tân binh tại sân Bernabeu. Eder Militao với 3 năm kinh nghiệm khoác áo Real Madrid cùng với vẻ ngoài dữ dằn cũng chưa đủ tầm.

Real Madrid đã lội ngược dòng ở cả ba lượt trận 1/8, tứ kết và bán kết Champions League mùa này bằng đẳng cấp của tuyến trên với thủ lĩnh Karim Benzema. Song có điều này người hâm mộ cần biết: Hàng phòng ngự "Los Blancos" đã thủng lưới tới 11 bàn sau 6 trận tại vòng knock-out Champions League mùa này.

Cặp trung vệ Alaba - Militao không thể giúp Real Madrid giữ sạch lưới dù chỉ một trận ở vòng knock-out Champions League mùa này.

Không một trận đấu nào Thibaut Courtois không phải vào lưới nhặt bóng. Dù vậy, thủ thành người Bỉ vẫn là người chơi hay bậc nhất của Real Madrid. Khi thủ môn phải bay lượn như chim để cứu nguy, các trung vệ chắc chắn đã làm không đủ tốt.

Trong 4 lần lên ngôi tại Champions League trong 8 năm qua, Real chưa từng sở hữu thành tích phòng ngự kém cỏi như ở mùa giải này. Mùa 2013/14, Real chỉ để lọt lưới 4 bàn trên đường tới trận chung kết. Con số lần lượt ở các mùa giải 2015/16, 2016/17, 2017/18 là 2, 7 và 8 bàn.

Việc không còn Ramos rõ ràng đã ảnh hưởng lớn tới Real Madrid. Những màn trình diễn siêu đẳng của các ngôi sao tuyến trên như Benzema, Vinicius Jr hay Luka Modric đã che mờ đi sự thật này trong mắt người hâm mộ, nhưng lãng quên không có nghĩa nó tự biến mất.

Liverpool khác xưa

4 năm trước, việc chỉ có Adam Lallana đá dự bị thay Salah là một phần lý do Liverpool chịu gục ngã trước Real Madrid. Giờ Lallana không còn xuất hiện tại Anfield. Liverpool cũng không thiếu phương án gây sát thương tới đối thủ, không chỉ riêng chân sút người Ai Cập.

Diogo Jota và Luis Diaz là những nhân tố mới trên hàng công Liverpool so với trận chung kết cách đây 4 năm. Tất cả đều là những họng pháo quan trọng của "The Kop". Jota ghi 21 bàn, kiến tạo 8 lần cho "The Kop" mùa này. Diaz mới tới Anfield từ tháng 1 nhưng góp công lớn cho Liverpool trên đường vào chung kết khi giúp đại diện vùng Merseyside ngược dòng trước Villarreal ở trận lượt về.

Lúc này, Liverpool có tới 5 phương án cho hàng công 3 người (Salah, Mane, Firmino, Diaz, Jota). Chừng này là quá đủ để "The Kop" công phá hàng phòng ngự yếu nhất trong những năm qua của Real Madrid.

Liverpool không thiếu mũi nhọn tấn công. Ảnh: Reuters.

Độ dày lực lượng cùng bản lĩnh trận mạc là điều khiến Liverpool trở nên khác biệt so với chính họ của quá khứ. Không phải ngẫu nhiên thủ quân Jordan Henderson nhấn mạnh điều này trong những phát biểu trước trận.

Chức vô địch Champions League mùa 2018/19, danh hiệu Premier League 2019/20 là minh chứng cho đẳng cấp của Liverpool. Họ không còn là tập thể đối đầu với Real trong trận chung kết tại Kyiv với tâm thế của những gã trai ham chinh phục trước nhà vua.

Nếu Real Madrid là sói, Liverpool chắc chắn không còn là cừu non. Nếu Real Madrid là đại gia, Liverpool chắc chắn không còn là dân thường.

4 năm trước, Ramos với đòn khóa tay đã phế bỏ vũ khí tối thượng của Liverpool để vượt lên. Tại Paris sắp tới, Real Madrid có lẽ sẽ cần nhiều hơn một đòn khóa tay để có thể hạn chế sức mạnh tấn công của Liverpool bất chấp việc Ramos không còn tại Bernabeu.