Real Madrid có bài đăng gây hiểu lầm với Mbappe trên Twitter

Theo Goal, một bài đăng của Real Madrid mới đây trên mạng xã hội Twitter nhắc lại khoảnh khắc Vinicius ghi bàn duy nhất vào lưới Liverpool trong trận chung kết Champions League 2021/22, giúp đội bóng của HLV Carlo Ancelotti giành lần thứ 14 vô địch giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Tuy nhiên vấn đề là trong bài đăng này có cụm từ nhạy cảm “@MbappeIsSh*t” (Mbappe chết tiệt). Đội bóng chủ sân Bernabeu sau đó đã xóa bài đăng này nhưng nó vẫn bị các CĐV khác chụp lại..

Theo lý giải của Goal, đây là bài đăng được tạo tự động bởi Real Madrid, không xuất hiện trên trang Twitter của CLB mà chỉ có trên dòng thời gian công khai sau khi người nhận retweet lại. Công cụ được Real Madrid sử dụng để gắn thẻ những người thích một bài viết cụ thể, cho phép họ tiếp tục chia sẻ nội dung đó với người theo dõi của họ.

Nói cách khác, Real Madrid chỉ đơn thuần là gắn thẻ 1 tài khoản CĐV với kỷ niệm là Vinicius ghi bàn tại chung kết Champions League. Tuy nhiên CĐV được gắn thẻ có thể đã cố tình thay đổi tên tài khoản của mình thành “@MbappeIsSh*t” để trêu chọc CLB Real Madrid lẫn ngôi sao Mbappe.

Mbappe được xem là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Real Madrid. Ngôi sao 24 tuổi đã quyết định không kích hoạt tùy chọn gia hạn hợp đồng đến hè 2025. Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo người Pháp sẽ trở thành cầu thủ tự do vào tháng 6/2024 và mở ra cơ hội gia nhập Real Madrid.

Mặc dù vậy, Real Madrid sẽ phải bỏ ra khoản tiền lớn nếu muốn chiêu mộ Mbappe trong mùa hè này. Trước đó, đội bóng của La Liga đã thất bại với đề nghị trị giá 200 triệu euro.

Kế hoạch của ban đầu của "Los Blancos" là chờ Mbappe đến hè 2024. Giờ đây, đội chủ sân Bernabeu có thể sẽ nối lại liên lạc với PSG với hy vọng sớm có người xứng đáng để kế thừa chiếc áo số 9 đang để trống, sau khi Karim Benzema rời đi.

