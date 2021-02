Real không phải chỉ nhờ may mắn để giành chiến thắng

Truyền thông thế giới cho rằng Real đánh bại Atalanta một phần nhờ may mắn khi đối phương phải chơi thiếu người.

Bình luận

Kết quả trên đất Bergamo là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho Real.

Đầu tiên, đội bóng của Zinedine Zidane đánh bại chủ nhà nhờ được chơi hơn người. Tuy nhiên, hoàn cảnh "Los Blancos" đẩy đối thủ đến chỗ thiếu người không hề ngẫu nhiên và chẳng có chi tiết để lưu tâm.

Nỗ lực của Real

Đó là tình huống Real thực hiện những pha phối hợp ngắn nhuần nhuyễn và đúng bài. Để tạo nên pha bóng này, các cầu thủ chắc chắn phải thực hành nhiều giờ trong những buổi tập chiến thuật.

Tình huống lên tham gia tấn công của Ferland Mendy khiến Atalanta giật mình. Khi hậu vệ Remo Freuler nhận ra dấu hiệu nguy hiểm, cầu thủ này buộc phải phạm lỗi.

Sau trận đấu, tất cả cho rằng trọng tài Tobias Stieler quá nghiêm khắc. Ông rút thẻ đỏ một cách dứt khoát với Freuler, khiến Atalanta bị phá sản kế hoạch chơi tấn công.

Đặt trường hợp chủ nhà không bị mất người từ sớm, họ chưa chắc nhận thất bại. Real chỉ tìm được bàn thắng vào phút 86 của trận đấu và người lập công lại là Mendy, một cầu thủ không hề nổi tiếng với khả năng ghi bàn.

Ở tình huống hậu vệ người Pháp dứt điểm, anh lại thực hiện bằng chân không thuận. Từ thực tế ấy, Real chỉ thắng nhờ may mắn cũng không sai. Tuy vậy, lý lẽ ấy chỉ dành cho những ai căm ghét đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hàng thủ Real chơi tốt trước Atalanta ở trận đấu thuộc vòng 1/8 Champions League rạng sáng 25/2 (giờ Hà Nội). Ảnh: Getty.

Ở góc độ khác, các cầu thủ Real cần được tôn vinh với tinh thần và ý chí chiến đấu kiên cường. Họ không đầu hàng trước những khó khăn.

Trước khi trận đấu giữa Atalanta và Real diễn ra, tiền vệ Toni Kroos được phóng viên đặt câu hỏi nhận xét về Kylian Mbappe và Erling Haaland. Ngôi sao người Đức trả lời: "Họ đều là những tiền đạo chất lượng, nhưng cả hai sẽ không thể giúp chúng tôi ngày mai".

Real cũng bước vào trận gặp Atalanta mà không có tiền đạo Karim Benzema. Điều này khiến "Los Blancos" chơi bế tắc.

Những tiền vệ như Casemiro, Kroos, Luka Modric vẫn hoạt động hết công suất, nhưng họ lại không thể tìm được "tiền đạo mục tiêu" nào ở phía trên để chuyền bóng. Việc mất Benzema thật sự là tổn thất lớn với Real.

Hàng công đại diện thành Madrid như "rắn mất đầu". Tuy nhiên, việc tổn thất nhân sự cũng buộc phần còn lại phải nỗ lực hơn.

Suốt hai hiệp, dàn sao "Los Blancos" thực hiện nhiều pha dứt điểm. Họ tung ra 19 cú sút (theo số liệu từ WhoScored).

Real bắn phá khung thành chủ nhà liên tục, nhưng hiệu quả lại không cao khi có 4 lần bóng đi trúng đích. Căn bệnh cũ với đại diện thủ đô Madrid lại tái phát. Họ thiếu một trung phong đẳng cấp, người sở hữu khả năng chuyển hóa cơ hội ghi bàn cao.

"Los Blancos" đang thiếu mẫu siêu sao săn bàn như Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, thay vì chấp nhận đầu hàng, dàn sao Real miệt mài tìm đủ mọi cách để ghi bàn. Cuối cùng, nỗ lực của họ cũng được tưởng thưởng. Mendy vẽ đường cong tuyệt vời ghim trái bóng vào khung thành thủ môn Pierluigi Gollini.

Mendy ghi bàn mang về lợi thế cho Real. Đây là kịch bản không có nhiều người đoán trước. Atalanta cũng chẳng thể thực hiện cam kết "chơi tấn công suốt 90 phút" như tuyên bố hùng hồn của trung vệ Cristian Romero.

"Chẳng thể ngờ tôi lại có một đêm bình yên đến vậy", thủ thành Thibaut Courtois của Real phát biểu. Cả trận, Atalanta thực hiện 2 cú sút về khung thành ngôi sao người Bỉ, và tất cả đều không đi trúng đích.

Phút xuất thần của Mendy mang về lợi thế cho Real trước Atalanta ở vòng 1/8 Champions League. Ảnh: Getty.

Tương lai nào cho Real?

Huấn luyện viên Zidane thừa nhận đây không phải trận đấu tuyệt vời của Real. "Chúng tôi đã gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, cả đội cố gắng và giành được kết quả tốt", thuyền trưởng người Pháp nói.

Chiến thắng 1-0 trước Atalanta ngay trên sân khách giúp Real giữ lợi thế lớn đi tiếp vào tứ kết. Song, bộ mặt thật của "Los Blancos" cũng được phơi bày trong đêm ở xứ Bergamo.

Họ không còn đáng sợ nữa.

Nhìn cách Real chơi bóng trước một Atalanta chơi thiếu người, không ai nhận ra đây là đội bóng từng 3 lần liên tiếp giành chức vô địch Champions League. Sức mạnh của đại diện thủ đô giảm sút đáng kể.

Cốt lõi vấn đề của Real nằm ở chất lượng đội hình. Isco, Vinicius Junior hay Marco Asensio đều không phải những tên tuổi thật sự chất lượng cũng như sở hữu phẩm chất xuất sắc như Ronaldo.

Ở tuyến giữa, Casemiro, Kroos và Modric vẫn hoạt động chăm chỉ và duy trì phong độ. Thế nhưng, nếu không có mũi nhọn nào trên hàng công tận dụng được đẳng cấp của họ, Real sẽ rơi vào bế tắc.

Real của năm 2021 hoàn toàn khác so với lúc Ronaldo còn xuất hiện trên hàng công. Khi ấy, mọi đối thủ đều phải dè chừng "Los Blancos". Tất cả đều biết siêu sao người Bồ Đào Nha có thể làm được những gì.

Trước Atalanta, Real đánh mất "Nhân tố sợ hãi". Họ không thể khiến đội bóng của Gian Piero Gasperini run rẩy. Thậm chí, Atalanta có quyền hy vọng lật ngược thế cờ ở trận lượt về khi Real mất Casemiro vì thẻ phạt.

Điều đó không có nghĩa "Los Blancos" đã trượt dài một cách thảm hại. Đây sẽ là sự nhầm lẫn tai hại.

Đội bóng thủ đô vẫn còn giữ được sự gan lỳ, kiên cường và tính nhất quán trong lối chơi. Hơn nữa, Real còn có được sự may mắn.

"Barca không có sự may mắn như nhiều CLB khác tại Champions League. Real Madrid thì khác. Không chỉ có Real, nhiều CLB khác cũng vậy", cựu tiền vệ Xavi của Barca nhận xét.

"Barca từng may mắn ở Stamford Bridge, với bàn thắng của Andres Iniesta. Đó chính là may mắn. Với Madrid, họ có chút may mắn kiểu đó, còn Barca thì không".

Real có chiến thắng không quá thuyết phục. Tuy nhiên, họ vẫn xứng đánh giành kết quả tốt. Và nếu tiếp tục nhận thêm sự may mắn, không ai có thể gạch tên "Los Blancos" khỏi danh sách ứng viên vô địch.