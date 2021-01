Real có cơ hội lên đầu bảng vì trận đấu của Atletico bị hoãn

Thầy trò HLV Zinedine Zidane có cơ hội vươn lên đầu bảng sau khi trận đấu của Atletico Madrid và Athletic Bilbao bị hoãn vì bão tuyết.

Đội chủ sân Wanda Metropolitano cho biết: "Trận đấu giữa chúng tôi và Athletic Bilbao đã bị hoãn do bão tuyết. Thời tiết khắc nghiệt đã cản trở đội khách đến Madrid do sân bay tạm thời đóng cửa. Ngoài ra, việc di chuyển của chúng tôi tới sân vận động cũng không được đảm bảo do tình hình giao thông tồi tệ tại Madrid".

Trong khi đó, đội khách cho biết: "Chuyến bay đến Madrid cất cánh muộn hơn một tiếng so với dự kiến để đảm bảo có thể hạ cánh tại đây. Tuy nhiên, trong khi tiếp cận đường băng, cơ trưởng đã đề nghị quay lại Bilbao sau 30 phút chờ đợi và kết luận không thể hạ cánh".

Tuyết rơi dày bên ngoài sân Wanda Metropolitano khiến trận đấu của Atletico Madrid buộc tạm hoãn. Ảnh: Reuters.

Real Madrid đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng La Liga, kém đội dẫn đầu Atletico 2 điểm. Nếu thầy trò HLV Zidane giành chiến thắng trước Osasuna ở trận đấu rạng sáng 10/1, họ sẽ vươn lên ngôi đầu khi đá nhiều hơn đối thủ cùng thành phố 3 trận.

Tuy nhiên, cuộc đối đầu trên sân Wanda Metropolitano không phải trận đấu duy nhất bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt ở Tây Ban Nha. Goal tiết lộ trận đấu giữa Osasuna và Real Madrid cũng có khả năng bị hoãn.

Máy bay chở đội chủ sân Bernabeu tới Pamplona bị kẹt 3 tiếng trên đường băng trước khi cất cánh. Thầy trò HLV Zidane hiện có mặt tại địa điểm thi đấu, nhưng Marca tiết lộ nhiều khả năng tuyết rơi dày tại Pamplona. Osasuna đã bố trí thêm nhân viên để dọn sân khi cần thiết.

Real Madrid được cho là không hài lòng khi ban tổ chức La Liga vẫn đồng ý cho các trận đấu diễn ra bất chấp tình hình thời tiết khắc nghiệt. Đội chủ sân Bernabeu đang giữ chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường.