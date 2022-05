Ray J hối hận về cuộn băng với Kim Kardashian

Nam ca sĩ cho hay gia đình Kardashian đã lợi dụng tên tuổi của anh để thu về hàng tỷ USD trong hơn một thập kỷ qua.

Ngày 4/5, Daily Mail có cuộc phỏng vấn độc quyền với ca sĩ Ray J xoay quanh vụ việc cuốn băng ghi lại cảnh giường chiếu của anh và Kim Kardashian trước đó. Nam ca sĩ chia sẻ anh chưa từng sở hữu bản sao của cuốn băng trong tay từ trước đến nay. Ray J nói chỉ giữ lại những hình ảnh, tin nhắn mà Kim gửi cho anh từ năm 2002 đến 2009.

Nam ca sĩ tỏ ra không hài lòng trước những chia sẻ của Kim Kardashian trong chương trình Hulu số mới nhất với nội dung ám chỉ anh đe dọa tung phần còn lại của đoạn băng lên mạng.

Ray J cho biết Kim giữ toàn bộ cuộn băng.

"Tôi đã im lặng hơn 14 năm qua để gia đình Kardashian lợi dụng tên tuổi của tôi và kiếm hàng tỷ USD. Họ nói về chủ đề mà tôi chưa bao giờ đụng chạm", Ray J chia sẻ.

Anh nói thêm: "Tôi không giữ cuốn băng nào với Kim và cũng không làm rò rỉ bất cứ điều gì. Đó là một sự thỏa thuận, hợp tác giữa bà Kris Jenner với Kim và tôi. Chúng tôi chỉ là đối tác kể từ khi bắt đầu sự việc này".

Ray J cho biết việc quay lại cảnh tình cảm giữa anh và Kim là ý tưởng ban đầu của anh. Xuất phát từ việc nam ca sĩ chứng kiến Paris Hilton nổi tiếng hơn sau khi lộ clip với Rick Saloman.

Một hợp đồng sau đó được ký kết giữa Ray J và Kim, bao gồm hai cuốn băng được thực hiện tại khách sạn Esperanza ở Cabo San Lucas, Mexico và Santa Barbara.

"Kim giữ tất cả cuốn băng đó. Cô ấy cất chúng vào hộp đựng giày Nike và nhét dưới chân giường", Ray J nói.

Nam ca sĩ thừa nhận anh hối hận vì đã thực hiện các video nói trên cùng Kim. Anh từng trải qua một giai đoạn khủng hoảng và nghĩ đến phương án tự tử.

"Chúng đã hủy hoại toàn bộ sự nghiệp cùng các mối quan hệ của tôi sau đó. Tôi không thể tham gia bất kỳ chương trình truyền hình thực tế uy tín nào như Dancing with the Stars hay America's Got Talent. Bởi vì tôi cảm thấy mình không xứng đáng để xuất hiện tại đó", anh bày tỏ.

Vụ rò rỉ cuộn băng khét tiếng của Kim Kardashian với Ray J diễn ra vào năm 2007 và do Vivid Entertainment phát tán. Steven Hirsch, nhà sáng lập Vivid Entertainment, đã bác bỏ những tin đồn dai dẳng về việc Kris Jenner - mẹ của Kim - có liên quan đến việc bán cuốn băng này và nói rằng đồn đại đó là "vô nghĩa". Bà Jenner cũng phủ nhận việc có liên quan đến vụ việc.