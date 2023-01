Rau sống và hấp, loại nào tốt hơn?

Rau củ chứa nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, chất xơ,... Lượng dinh dưỡng chúng ta hấp thụ được từ rau củ có thể bị ảnh hưởng bởi cách chế biến chúng.

Hấp rau củ hấp được xem là cách mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh: Hindustantimes.

Mọi người thường so sánh rất nhiều về cách nấu rau. Một số người cho rằng hấp rau củ là cách tốt nhất để đảm bảo còn chất dinh dưỡng, nhiều người khác lại cho rằng ăn rau sống có lợi hơn cho sức khỏe, chẳng hạn cà rốt hoặc củ cải sống, nhưng còn các loại rau khác thì sao? Hay rau hấp sẽ "tiêu diệt" các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể chúng ta?

Lợi và hại khi ăn rau sống

Theo India Times, một trong những lợi ích lớn nhất của việc ăn rau sống là hàm lượng vitamin cao hơn. Vì chúng hoàn toàn không tiếp xúc với nhiệt, các chất dinh dưỡng sẽ không bị phân hủy và mất đi giá trị dinh dưỡng.

Điều này có nghĩa là bạn sẽ có thể nhận được nhiều chất dinh dưỡng dễ bị hòa tan trong nước hơn như vitamin C và B và các đặc tính chống oxy hóa. Một số loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao hơn khi ăn sống, bao gồm ớt chuông, hành, tỏi.

Mặc dù ăn rau sống có những lợi ích của nó, nó có thể không phù hợp với nhiều người. Một số người không dung nạp thực phẩm sống, đặc biệt là trường hợp có vấn đề về đường tiêu hóa. Ví dụ, các loại rau họ cải như bắp cải, bông cải xanh, súp lơ trắng và cải brussel rất tốt cho sức khỏe và bổ dưỡng, nhưng chúng có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng.

Ngoài ra, một số thực phẩm được nấu chín tốt hơn là ăn sống như cà rốt. Điều này là do chúng có nhiều beta-caroten, nguồn cung cấp vitamin A, khi được nấu chín.

Bên cạnh đó, khi bạn ăn rau sống, vấn đề an toàn và vệ sinh trở thành mối quan tâm lớn do nguy cơ nhiễm vi khuẩn cao.

Nhiều người nghĩ rằng ăn rau củ sống sẽ giữ được nguyên dinh dưỡng trong đồ ăn. Ảnh: Nutritionadvance.

Lợi ích của rau hấp

Theo tạp chí Best Health Canada, một số nghiên cứu cho thấy phương pháp nấu ăn ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của rau. Ví dụ, các nhà nghiên cứu của Đại học Chiết Giang (Trung Quốc) đã so sánh các phương pháp chế biến bông cải xanh tại nhà. Họ phát hiện bông cải xanh xào, nấu trong lò vi sóng và luộc đều làm cạn kiệt hàm lượng chất diệp lục, protein hòa tan, đường và vitamin C. Trong khi đó, hấp lại không làm mất những dưỡng chất này.

Lyndsay Hall, chuyên gia dinh dưỡng tại JM Nutrition ở Toronto (Cananda), cho biết điều này là do một số phương pháp nấu nướng khiến các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước (như vitamin C, B và D) thoát ra ngoài, nghĩa là mức độ dinh dưỡng của chúng giảm đi.

"Nói chung, hấp đã được chứng minh là một phương pháp nấu ăn thực sự tốt. Quay và nướng cũng là những cách nấu rau phù hợp và giữ lại một lượng chất dinh dưỡng kha khá", chuyên gia này cho biết.

Theo Healthshots, Sahijwani Matta, chuyên gia tư vấn về chế độ ăn uống và dinh dưỡng ở Mumbai (Ấn Độ), chia sẻ về những lợi ích bạn có thể nhận được khi ăn rau củ hấp.

Là cách nấu ăn nhanh: Theo chuyên gia dinh dưỡng, hấp rau củ là phương pháp chế biến an toàn và nhanh chóng hơn so với các loại khác. Đặc biệt, chiên rán rau củ càng có hại cho sức khỏe vì hầu hết chất dinh dưỡng sẽ bị mất đi khi bạn nấu đồ ăn với nhiều dầu. Trong khi đó, hấp rau chỉ mất vài phút.

Hấp giữ lại phần lớn chất dinh dưỡng: Các chất dinh dưỡng như niacin, beta carotene, axit pantothenic cũng như vitamin C có trong rau được giữ lại phần lớn khi hấp rau. Vì chúng hòa tan trong nước, hơi nước giúp lọc chúng trong nước và được hấp thụ.

Dễ tiêu hóa: Quá trình tiêu hóa trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là đối với một số loại rau như bông cải xanh, bắp cải và súp lơ trắng. Hấp làm mềm rau củ nên thức ăn không mất nhiều thời gian để tiêu hóa. Trong khi đó, hệ tiêu hóa không hấp thụ tốt được rau sống.

Giữ lại màu sắc và kết cấu của rau củ: Khi bạn hấp chín hoàn toàn rau củ, màu sắc và kết cấu vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chuyên gia nói rằng hấp quá lâu sẽ làm mất màu. Matta cho biết một số enzyme cần được kích hoạt bằng các phương pháp nấu ăn như hấp để tăng cường kết cấu, hương vị và chỉ số tiêu hóa.