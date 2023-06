Rashford tắt tivi khi Man City vô địch Champions League

"Man City xứng đáng với chức vô địch. Họ đã làm rất tốt và chơi thứ bóng đá hay nhất mùa giải này. Tôi thích xem bóng đá và thích xem những trận cầu đỉnh cao. Đó (xem chung kết Champions League - PV) là điều tôi đã làm. Nhưng sau khi Man City giành chiến thắng, tôi không cần xem họ ăn mừng", Rashford chia sẻ.

"Các cầu thủ Man City đều rất giỏi. Chúng tôi (tuyển Anh - PV) cần họ nếu muốn đạt mức sức mạnh cao nhất. Đây không phải là điều mới mẻ. Điều mới ở đây là họ vừa giành cú ăn ba. Hầu hết đội đều phải cố gắng để bắt kịp Man City. Chúng ta không thể né tránh họ mà phải đối mặt và cố gắng hết mình ở mùa giải mới", tiền đạo người Anh nói thêm.

Ở mùa giải 2022/23, Rashford có phong độ khá ổn. Tại Premier League, anh thi đấu 35 trận, ghi 17 bàn thắng và 5 kiến tạo. Anh cũng có 6 pha lập công và một đường chuyền thành bàn tại Europa League.

Thời điểm này, MU bắt đầu hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng để tìm người chia lửa với Rashford. Đội chủ sân Old Trafford muốn chiêu mộ Harry Kane nhưng Tottenham đã khước từ. Spurs chỉ muốn làm việc với các đội bóng ngoài nước Anh. Times khẳng định "Quỷ đỏ" đành phải chấm dứt sự quan tâm dành cho tuyển thủ Anh trước sự kiên quyết của đội bóng thành London.

The Athletic tiết lộ đội chủ sân Old Trafford sẽ chuyển hướng sang các mục tiêu khác. Lúc này, Victor Osimhen của Napoli và Rasmus Hojlund của Atalanta đang được MU cân nhắc.

