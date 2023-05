Rashford lập cú đúp giải thưởng cá nhân

Tiền đạo người Anh được vinh danh là Cầu thủ hay nhất mùa 2022/23 của Man United.

Rashford rạng rỡ bên 2 giải thưởng cá nhân của MU.

Marcus Rashford thâu tóm hai giải thưởng quan trọng nhất gồm Cầu thủ hay nhất do đồng đội bình chọn và Cầu thủ hay nhất mùa do CĐV bình chọn (Sir Matt Busby Player of the Year).

Lần đầu tiên kể từ năm 1998, một cầu thủ tự đào tạo của Man United giành giải thưởng này. Ở mùa giải vừa qua, Rashford có phong độ thăng hoa khi góp công vào 41 bàn thắng (30 bàn, 11 kiến tạo). Màn thể hiện của cầu thủ sinh năm 1997 giúp "Quỷ đỏ" giành Carabao Cup, vé dự Champions League và vào chung kết FA Cup.

"Tôi cảm thấy mình có thể ghi nhiều bàn hơn. Luôn có cơ hội để cải thiện bản thân và tôi muốn làm điều đó ở mùa tới", Rashford phát biểu.

"Mục tiêu còn lại của mùa này là đảm bảo Man United vẫn là CLB Anh duy nhất có cú ăn ba", Rashford tuyên bố hạ Man City ở chung kết FA Cup.

Trước khi tỏa sáng, Rashford trải qua mùa 2021/22 thảm họa với vỏn vẹn 5 bàn thắng trên mọi đấu trường. Có thời điểm, số 10 còn nằm trong nhóm cầu thủ có nguy cơ bị thanh lý.

Cũng trong đêm gala diễn ra vào rạng sáng 30/5, Man United còn trao một số giải thưởng, trong đó có Bàn thắng đẹp nhất dành cho Antony với cú cứa lòng vào lưới Barcelona ở play-off Europa League.

Ngày 3/6, MU sẽ trở lại Wembley để chạm trán Man City tại chung kết FA Cup. Đây là danh hiệu "Quỷ đỏ" khao khát kể từ lần gần nhất đăng quang vào mùa 2015/16.