Rapper tụt dốc sau bê bối ảnh đời tư với Madonna

Vanilla Ice là mối tình ồn ào bậc nhất của Madonna trong thập niên 1990. Hai người chia tay sau khi nữ ca sĩ phát hành sách ảnh khỏa thân của họ.

Hôm 16/6, The Sun đăng bài viết về cuộc đời nhiều thăng trầm của Vanilla Ice, nam rapper đã thành công vang dội với bản hit Ice Ice Baby hồi thập niên 1990.

Trong lần lộ diện mới nhất, ngôi sao nhạc pop tham gia vào chương trình podcast dài 7 phần mang tên The Disappearance of Shergar the Super Horse - Sự biến mất của siêu ngựa Shergar.

Là người bị thu hút bởi những bí ẩn xung quanh loài động vật ăn cỏ, Ice đã gọi vụ bắt cóc chú ngựa thuộc sở hữu của tỷ phú Aga Khan hồi năm 1983 là "câu chuyện đáng kinh ngạc nhất từ trước đến nay", và đề nghị đạo diễn Steven Spielberg làm phim riêng.

Mối tình với Madonna

Robert Matthew Van Winkle, được biết đến với nghệ danh Vanilla Ice, là rapper, diễn viên và người dẫn chương trình truyền hình nước Mỹ.

Năm 16 tuổi, Vanilla Ice đã sáng tác xong Ice Ice Baby và phải 7 năm sau, tức năm 1990, ca khúc có phần lời nổi tiếng "Hãy dừng lại, hợp tác với nhau và lắng nghe" đã chạm mốc 40 triệu lượng đĩa bán ra, giúp anh trở thành triệu phú trước sinh nhật thứ 21 nhờ khoản cát-xê khổng lồ.

Theo The Independent, album To The Extreme (1990) của Vanilla giữ ngôi vương trên bảng xếp hạng Billboard Mỹ và trụ vững ở đó suốt 16 tuần. Thống kê cho biết doanh số phát hành album là 13 triệu bản toàn cầu.

Vanilla Ice đã nổi tiếng hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng nhờ những sản phẩm âm nhạc này.

Madonna và người tình Vanilla Ice thuở còn bên nhau mặn nồng. Ảnh: The Sun.

Giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, Vanilla đã bén duyên với Madonna. Họ trở thành một đôi đồng điệu về tính cách, sở thích quái dị. Theo Yahoo, Vanilla thích mối quan hệ này. Anh từng nghĩ Madonna là "người tình tuyệt vời".

Ngôi sao nổi loạn chia sẻ về những lần hẹn hò nữ ca sĩ: "Chúng tôi đến nhà hàng dùng bữa với bộ dạng ngu ngốc, điên rồ, đôi khi nghiêm túc đến nổi không ai nhận ra tôi và cô ấy".

Sau 8 tháng yêu, Vanilla đã chủ động dứt tình vì Madonna xuất bản cuốn sách ảnh 18+ mà chưa được anh cho phép. Cuốn sách gây tranh cãi với đầy rẫy khoảnh khắc khỏa thân và âu yếm giữa Vanilla và Nữ hoàng nhạc pop.

"Kinh tởm và rẻ tiền", Vanilla hồi tưởng về ký ức không mấy vui vẻ. Anh giải thích về hoàn cảnh ra đời cuốn sách: "Khi ấy, tôi chỉ nghĩ Madonna đang chụp ảnh và khỏa thân chạy vòng quanh vì cô ta thường làm vậy. Khi cuốn sách ra mắt, tôi rất xấu hổ. Nó như thể phim khiêu dâm vậy".

Đắm chìm trong nghiện ngập

Vào mùa thu 1991, sau khi phim The Secret of the Ooze đóng máy, Vanilla Ice bắt đầu sử dụng thuốc lắc, heroin và cocaine.

Al Bowman là tài xế riêng của nam nghệ sĩ vào thời gian đó, kể trên Daily Mirror: "Cậu ấy chơi thuốc đến phát khùng, mất kiểm soát, nhưng luôn luôn tỏ ra vui vẻ. Vanilla còn nghiện rượu và nhiều chất kích thích khác. Trong một lần lên cơn, Vanilla đã nói 'Tôi nên trở thành một vũ công thoát y'".

Sau tuyên bố đó, Vanilla rời khỏi chiếc limousine và bắt đầu thực hiện điệu nảy thoát y trên nắp capo.

Người đàn ông kiếm gần 3.000 USD /tháng nhờ lái xe chở Vanilla đi khắp Los Angeles, cho biết ngôi sao này từng xé toạc tay nắm cửa trong cơn nghiện ma túy.

“Tôi tìm thấy những lọ cocaine rỗng, điếu thuốc hút dở, các chai rượu tequila đã qua sử dụng, tất cả mọi thứ nằm ở sau xe. Lần cuối cùng chở Vanilla, cậu ấy rất thiếu kiểm soát. Có vẻ như sự tỉnh táo đã không còn tồn tại trong tiềm thức Vanilla", Al nhớ lại.

Trong các cuộc phỏng vấn, tình cũ Madonna thừa nhận thói quen gây hại của mình. Anh kể dùng loại thuốc X, còn mạnh hơn cả heroin. "Tôi chỉ cần một viên thuốc và ngay lập tức sẽ cảm thấy tốt hơn", nam ca sĩ kể.

Siêu hit Ice Ice Baby dính bê bối đạo nhái

Theo The Sun, lùm xùm chưa kịp lắng xuống, ca khúc Ice Ice Baby của Vanilla Ice bất ngờ dính nghi vấn đạo sản phẩm mang tính biểu tượng của Queen & David Bowie - Under Pressure.

Nhóm nhạc lừng lẫy và huyền thoại David Bowie đã tố Vanilla ăn cấp chất xám, dọa kiện vi phạm bản quyền. Trước cáo buộc đó, nam rapper cho rằng hai sản phẩm đúng là có giai điệu na ná nhau, nhưng để ý kỹ sẽ nhận ra Ice Ice Baby sở hữu một nốt khác biệt hoàn toàn so với Under Pressure ở đoạn basslines (nhịp điệu của các nốt trầm).

Dù lên tiếng giải thích, Vanilla cuối cùng đã trả khoản tiền không nhỏ để giải quyết chuyện này và đồng ý ghi tên Queen & David Bowie ở danh mục đồng sáng tác.

Ice Ice Baby là sản phẩm thành công nhất nhưng cũng tai tiếng nhất của nam ca sĩ. Ảnh: The Sun.

Vận xui vẫn chưa chịu buông tha người đàn ông da trắng vùng Texas. Album thứ hai của Vanilla chỉ bán được 45.000 bản và bộ phim Cool as Ice có anh đóng chính đã thất bại tại phòng vé. Nghệ sĩ đành ngậm ngùi nhận Giải Razzie cho Ngôi sao mới tệ nhất.

Sự chán nản kéo dài với Vanilla từ đó về sau.

Anh tâm sự trên Miami New Times: "Tôi muốn biến mất hoàn toàn. Tôi sẽ không ló mặt ra cửa hàng tạp hóa hay trạm xăng nào cả. Nếu phải gọi pizza, tôi sẽ cho người chờ lấy ở cửa. Không một ai có thể trông thấy tôi".

Gặp rắc rối với luật pháp

Ngày 3/6/1991, Vanilla Ice bị bắt vì dùng súng đe dọa James N. Gregory, chỉ vì người đàn ông vô gia cư này đến gần xe và mời anh mua một dây chuyền bằng bạc.

Đó không phải lần đầu nam rapper bị bắt, trước đó vào năm 1988, Vanilla dính tới luật pháp vì tội đua xe trái phép.

Cho đến năm 2001, Vanilla lần nữa gây ngán ngẩm bởi cá tính nóng nảy khó kiểm soát của mình. Anh bị bắt vì hành hung vợ Lura Giaritta. Nam ca sĩ thừa nhận đã nắm tóc cô khi đang lái xe.

Liên tiếp sau đó, giọng ca Ice Ice Baby phải hầu tòa vì gây rối trật tự nơi công cộng, tiếp tục đánh vợ, trộm cắp đồ đạc (máy sưởi hồ bơi, xe đạp và các vật dụng khác) từ một ngôi nhà ở bang Florida.

Vanilla thừa nhận mọi lỗi lầm nhưng không bị giam giữ lâu. Anh được thả ra sau 100 giờ lao động công ích.

Đối diện với rất nhiều thất bại và bế tắc trong cuộc sống lẫn sự nghiệp, tháng 7/1994, Vanilla dùng heroin quá liều để tìm đến cái chết. May mắn thay, bạn bè đã phát hiện kịp thời và đưa anh đến bệnh viện.

Sự trở lại

Ngụp lặn trong thất bại quá lâu, cũng đến ngày Vanilla Ice vươn dậy.

Năm 2010, nam rapper khẳng định mình là một chuyên gia cải tiến nhà cửa với chương trình The Vanilla Ice Project. Show thực tế được sản xuất 100 tập và kéo dài 9 mùa thành công.

Vanilla bắt đầu nhẵn mặt trên sóng truyền hình khi tham gia The X Factor, thể hiện vũ đạo trong show Dancing on Ice và Dancing with the Stars.

Vanilla Ice trở lại sau giai đoạn bê bối. Ảnh: Yahoo.

Theo The Sun, Vanilla cũng xuất hiện trong TV series The Farm. Anh và cố ảo thuật gia Paul Daniels đã có cuộc tranh cãi nảy nữa về đất nước Iraq, trước khi Paul rời bỏ chương trình.

Hồi năm ngoái, Vanilla góp mặt ở tác phẩm hài lãng mạn The Wrong Missy với vai diễn là chính anh.