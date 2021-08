Rapper Trung Quốc bị miệt thị vì hát ủng hộ nữ quyền

Rap về những bất công phụ nữ Trung Quốc đang đối mặt, nữ ca sĩ Yang Yuzhen bị nhóm anti gọi là kẻ cực đoan, ghét đàn ông và lợi dụng nữ quyền để bán đĩa nhiều hơn.

Trong một hộp đêm sang trọng ở trung tâm Thượng Hải, nữ rapper Yang Yuzhen đang thể hiện bài hát mới ra mắt tên What Are You Listening To, có nội dung kêu gọi những cô gái tự tin thể hiện bản thân.

Yang gọi đây không đơn thuần là buổi biểu diễn, nó còn giống như một buổi tâm sự, trò chuyện. Hàng trăm khán giả nữ đứng quanh sân khấu vừa nghe nhạc vừa chia sẻ các lo lắng của họ và xin lời khuyên từ Yang.

Yang gọi mình là người ủng hộ và thúc đẩy nữ quyền. Các bài hát của cô cũng xoay quanh chủ đề này.

Chính đặc trưng này cũng đẩy nữ rapper vào nhiều tranh cãi trong cộng đồng hip hop lẫn dư luận Trung Quốc, theo Sixth Tone.

Yang Yuzhen gần đây không chỉ trở thành ngôi sao mới nổi ở Trung Quốc mà còn được biết tới là người ủng hộ nữ quyền. Ảnh: Sixth Tone.

Rap về nữ quyền

Mùa hè năm ngoái, tên tuổi của Yang được biết tới nhiều hơn sau khi cô tham gia chương trình tìm kiếm tài năng Rap for Youth.

Thí sinh chủ yếu là nam giới, do đó Yang dễ gây ấn tượng từ đầu. Sau lần biểu diễn ca khúc She and She and She, cô càng được chú ý hơn. Bài hát nói về ba cô gái đối mặt với những định kiến giới tính, phân biệt đối xử đến từ gia đình, nơi làm việc.

Yang lọt vào chung kết cuộc thi và ký hợp đồng thu âm với một hãng đĩa tên tuổi ở Trung Quốc sau đó. Từ đó, nữ ca sĩ thu hút thêm lượng fan cuồng nhiệt, đặc biệt là phụ nữ trẻ.

Giữa một rừng các rapper nam giới ở Trung Quốc, Yang nổi lên như một hiện tượng. Các sản phẩm mới ra mắt của cô có hàng triệu lượt xem sau thời gian ngắn.

Trước khi trở thành rapper nổi tiếng, Yang từng làm công việc giáo viên dạy guitar. Ảnh: Global Times.

Lời bài hát của cô liên tục đề cập đến các vấn đề phụ nữ Trung Quốc phải đối mặt và kêu gọi người hâm mộ chiến đấu vì cuộc sống mà họ thực sự mong muốn.

"Những giấc mơ, sự tự do, chúng không phải xứng đáng lắm sao?", trích lời rap của Yang.

Bên ngoài phòng thu, nữ rapper tham gia nhiều hoạt động thúc đẩy nữ quyền. Cô cũng lên tiếng bênh vực diễn viên hài Yang Li, người bị ném đá sau khi mỉa mai cái tôi của nam giới Trung Quốc hồi cuối năm ngoái.

"Tại sao cứ phải nói về giới tính?"

Trong một xã hội mà phụ nữ vẫn thường đấu tranh để nói lên tiếng nói của mình, nữ rapper trẻ đã gây xúc động với những ca từ mang tính nữ quyền và việc sẵn sàng lên tiếng về một loạt vấn đề gây nhức nhối.

Tuy nhiên, các hoạt động tích cực của Yang cũng đang gây ra phản ứng dữ dội trên mạng và thậm chí có nguy cơ dập tắt sự nghiệp còn non trẻ.

Giống như nhiều người nổi tiếng khác, Yang nhanh chóng trở thành mục tiêu công kích của những người chống nữ quyền ở Trung Quốc.

Rap về nữ quyền, nữ ca sĩ nhận về nhiều "gạch đá" từ anti. Ảnh: Jing Daily.

Các bài đăng trên mạng xã hội của cô thu hút nhiều bình luận tiêu cực. Còn Yang thường xuyên bị chỉ trích là cực đoan, ghét đàn ông và lợi dụng quyền phụ nữ để bán được nhiều sản phẩm hơn.

"Cô ta giống như một miếng băng vệ sinh. Tại sao cái gì cũng phải nói về vấn đề giới tính vậy?", một người dùng trên Weibo dùng lời lẽ gay gắt trong bài đăng Yang nói về những việc cô cần làm vào ngày "đèn đỏ".

Chuyện bắt nạt, miệt thị trên mạng càng nghiêm trọng hơn sau khi nữ rapper công khai ủng hộ diễn viên hài Yang Li. Thậm chí, cô nhận phải vài lời dọa giết.

Nhưng Yang cho biết sẽ quyết tâm tiếp tục lên tiếng về những vấn đề mà cô ấy quan tâm.

"Tôi hiểu sự thẳng thắn của mình sẽ gây nguy hiểm cho danh tiếng cá nhân. Song tôi hy vọng âm nhạc của mình sẽ tồn tại và tiếp tục giúp đỡ những người khác. Có rất nhiều điều tôi có thể làm cho phái nữ với tư cách một rapper".

Đĩa đơn mới nhất của cô phát hành cuối tháng 6 tên Cherished/Treasure có ca từ nói về nạn bạo lực gia đình ở Trung Quốc, với cái kết là nhân vật nữ chính đã ra tay giết người chồng bạo hành để chấm dứt sự khổ sở của mình.

Nữ ca sĩ đã phải loại bỏ một số từ ngữ nặng nề, nhạy cảm để bài hát được phép phát hành.

Trong đêm diễn ở CLB Thượng Hải, khi cô chơi một trong những bài hát mới của mình, một số khán giả đã bật khóc. Nhiều fan hâm mộ thúc giục Yang tiếp tục chiến đấu.

Một số mở lòng với ngôi sao về những vấn đề trong cuộc sống của họ. Yang ngồi trên sàn sân khấu, chăm chú lắng nghe trước khi đưa ra những lời động viên.

Sau khi nữ ca sĩ tiết lộ bản thân cũng có nỗi sợ với những lời lẽ phản đối, công kích mình, một người mẹ đến dự buổi biểu diễn cùng con gái 18 tuổi đã hô to “Hãy là chính mình và chúng tôi sẽ luôn hỗ trợ bạn".