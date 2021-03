Rapper T.I. vắng mặt trong ‘Ant-Man 3’ vì bê bối đời tư

Rapper kiêm nam diễn viên T.I. sẽ không trở lại dự án phim “Ant-Man and the Wasp: Quantimania” dù đã góp mặt trong hai phần đầu.

Mxdwn đưa tin rapper kiêm nam diễn viên T.I. sẽ không trở lại trong Ant-Man and the Wasp: Quantimania của Marvel Studios. Lý do cho sự ra đi chưa được xác nhận, tuy nhiên nhiều khả năng bắt nguồn từ hàng loạt lời tố cáo nam nghệ sĩ có hành vi bạo lực xuất hiện thời gian gần đây.

Theo The Hollywood Reporter, 11 phụ nữ đã lên tiếng tố cáo rapper T.I. từng thực hiện nhiều hành vi bạo lực khác nhau, từ bạo hành tình dục, ép buộc sử dụng ma túy trái phép, bắt cóc, bỏ tù bất hợp pháp tới đe dọa, hành hung và quấy rối.

T.I. cũng Michael Peña và David Dastmalchian hợp thành bộ ba "khởi nghiệp" hài hước trong loạt Ant-Man. Ảnh: Marvel Studios.

Luật sư Tyrone A. Blackburn là người nhận ủy thác từ các nạn nhân để tiến hành khởi kiện. Blackburn đang đề nghị chính quyền bang California cũng như Georgia mở cuộc điều tra. Tuy nhiên rapper T.I. và vợ phủ nhận toàn bộ cáo buộc.

“Clifford (T.I.) và Tameka Harris (Tiny) cương quyết phủ nhận những lời tố cáo vô căn cứ này. Chúng tôi tự tin nếu cơ quan chức năng tiến hành điều tra kỹ càng, sẽ không có lời buộc tội nào được đưa ra”, đại diện của cặp nghệ sĩ cho hay.

T.I. thủ vai Dave, một trong những người bạn của Scott Lang/Ant-Man (Paul Rudd) trong Ant-Man (2015) và Ant-Man and the Wasp (2018). Dave là một trong những nhân vật phụ gây ấn tượng và được khán giả yêu thích. Do đó, sự rút lui của T.I. đặt ra cho nhà sản xuất nhiệm vụ tìm lý do phù hợp giải thích cho sự biến mất của Dave.

Phần thứ 3 của loạt phim Ant-man, Ant-Man and the Wasp: Quantimania do Peyton Reed tiếp tục làm đạo diễn. Dàn nhân vật chính trong các phần trước, gồm Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas and Michelle Pfeiffer, sẽ tiếp tục trở lại trong các vai diễn quen thuộc.