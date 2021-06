Rapper ‘Show Me the Money’ bị truy tố vì sử dụng cần sa

Kilagramz bị công tố viên truy tố vì sử dụng cần sa. Nam rapper đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội sau khi bị cảnh sát điều tra bắt giữ hồi tháng 4.

The Korea Times đưa tin rapper Killagramz- thí sinh chương trình Show Me The Money - bị truy tố vì sử dụng cần sa, các công tố viên nói với Korea Times.

Trước đó, rapper người Mỹ gốc Hàn đã bị bắt tại nhà riêng ở Seoul với cáo buộc tàng trữ và sử dụng cần sa. Ở Hàn Quốc, cần sa là chất cấm, người sử dụng có thể bị phạt tù.

Ban đầu Killagramz phủ nhận cáo buộc, nhưng sau đó đã thú nhận hành vi phạm tội sau khi cảnh sát điều tra tìm thấy bột và ống hút cần sa tại nơi ở của rapper 29 tuổi, theo Yonhap News.

Kilagramz bị truy tố vì hút cần sa. Ảnh: Yonhap News.

Văn phòng Công tố quận Nam Seoul đã chuyển trường hợp của Lee Joon Hee (tên thật của Killagramz) lên tòa án với tội danh vi phạm Đạo luật Kiểm soát Ma túy.

Sau khi truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ bắt giữ Killagramz, nam rapper đã gửi lời xin lỗi người hâm mộ qua mạng xã hội và thừa nhận hành vi sai trái.

“Tôi xin lỗi đã làm thất vọng những người hâm mộ luôn ủng hộ tôi. Tôi đã thừa nhận mọi cáo buộc và tự nguyện nộp bằng chứng. Tôi đang hợp tác với cảnh sát điều tra và chấp nhận sự trừng phạt từ pháp luật. Một lần nữa, tôi gửi lời xin lỗi chân thành đến những người tôn trọng luật pháp Hàn Quốc”, theo Korea JoongAng.

Killagramz là nghệ sĩ nổi tiếng sau khi xuất hiện trong 2 mùa chương trình truyền hình Show Me the Money năm 2016 và 2017. Ngoài ra, rapper 29 tuổi góp giọng trong MV Seoul của Lee Hyori. Album duy nhất của Killagramz là Faint phát hành năm 2017.