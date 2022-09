Rapper Ray J tố mẹ Kim Kardashian là đạo diễn cuộn băng 15 năm trước

Rapper khẳng định bà Kris Jenner đứng sau dàn dựng cuộn băng nhạy cảm. Tuy nhiên mẹ của Kim Kardashian một mực phủ nhận cáo buộc này.

Theo TMZ, rapper Ray J lên tiếng tố cáo Kris Jenner là tác giả đằng sau cuộn băng nhạy cảm nổi tiếng 15 năm trước giữa anh và ngôi sao Kim Kardashian.

Trên nền tảng Instagram, Ray J tiết lộ mẹ kiêm quản lý của Kim Kardashian hợp tác với một hãng phim để phát hành cuộn băng ghi hình này. Kim Kardashian cũng nắm được tất cả các giai đoạn và giao dịch. Mỗi bên sau đó nhận được 400 nghìn USD và 12,5% lợi nhuận. Nam rapper cũng cung cấp bằng chứng là chữ viết tay của Kim trong hợp đồng với hãng phim người lớn tai tiếng.

Kris Jenner bị tố dàn dựng video nhạy cảm của Kim Kardashian. Ảnh: Getty

Ray J và Kim Kardashian đã ghi hình cuộn băng nhạy cảm ở Cabo San Lucas, Mexico và Santa Barbara, California (Mỹ). Các đoạn băng sau đó được Kris Jenner đánh giá và chọn sản phẩm mà trong đó con gái bà trông đẹp nhất.

Cuộn băng trên đã dẫn đến thành công chưa từng có cho chương trình thực tế Keeping up with the Kardashian, là bệ phóng danh tiếng của tất cả thành viên gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn vào tháng 5 với Daily Mail, nam rapper tố cáo đoạn băng "được phát hành như một album" bởi Kim Kardashian. Cô cũng giữ bản sao duy nhất trong hộp đựng giày Nike dưới gầm giường cùng với những đoạn phim nhạy cảm khác.

Trong khi đó, Kris Jenner lên tiếng phủ nhận cáo buộc. Mới đây tại chương trình The Late Late Show, bà cho biết không hề dàn dựng clip nhạy cảm của con gái và đã vượt qua bài kiểm tra nói dối của chương trình. Giám đốc của hãng phim mua cuộn băng 15 năm trước cũng tuyên bố ông chưa từng gặp, nói chuyện hay làm việc cùng Kris.

Ông này còn tuyên bố: "Chúng tôi rất tự tin vào địa vị pháp lý của mình". Theo luật bang California, chủ nhân những bức ảnh nhạy cảm bị phát tán phải đích thân ký tên hoặc thông qua quản lý nhằm tạo địa pháp lý vững chắc.

Ngôi sao Kim Kardashian trước đó kiện hãng phim này vì xâm phạm quyền riêng tư và cô chưa bao giờ cho phép hình ảnh được phát hành. Tuy nhiên vụ kiện sau đó bị bãi bỏ, Kim nói cô và hãng đã đi đến thoả thuận. Đoạn băng bị gỡ vài tháng sau đó.