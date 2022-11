Rapper Nick Cannon có 12 con với 6 phụ nữ

Con gái của Nick Cannon và Abby De La Rosa vừa chào đời khỏe mạnh. Đây là con thứ 12 của rapper kiêm MC, diễn viên hài người Mỹ.

Những năm qua, Cannon đã có thêm các con Moroccan, Monroe, Golden, Powerful, Zen và Legendary.

Ngày 12/11, tờ CNN đưa tin rapper Nick Cannon vừa chào đón con thứ 12. Theo Pagesix, con chung thứ 3 của Nick Cannon và Abby De La Rosa là bé gái tên Beautiful Zeppelin Cannon. Một năm trước đó, họ đón chào cặp song sinh Zillion và Zion. Nick Cannon chia sẻ ảnh chụp cùng Abby De La Rosa và con gái mới chào đời lên trang cá nhân.

Anh viết: “Abby đã vượt qua mọi thứ một cách dễ dàng nhưng anh mãi mãi nhớ công lao, sự cống hiến, nỗ lực không ngừng nghỉ cũng như tình yêu, vị tha em dành cho con chúng ta. Beautiful mang một đặc ân khi có người mẹ luôn yêu thương như vậy”.

Nick Cannon bên Abby De La Rosa và con gái mới chào đời.

Theo Pagesix, người dẫn chương trình Wild 'N Out lên chức bố vào năm 2011 khi cặp song sinh của anh và ca sĩ Mariah Carey, Moroccan và Monroe chào đời. Hai bé hiện 11 tuổi. Cannon cũng có con trai Golden (5 tuổi), con gái Powerful (1 tuổi) và con trai Rise (1 tháng tuổi) với Hoa hậu đảo Guam Brittany Bell. Ngoài ra, anh có con gái Onyx (1 tháng tuổi) với người mẫu Lanisha Cole, bé trai Legendary Love hai tháng tuổi với người mẫu Bre Tiesi.

Tháng 6/2021, bạn gái Alyssa Scott sinh cho Cannon con trai kháu khỉnh tên Zen. Tuy nhiên, tháng 12 cùng năm, Zen qua đời vì khối u ác tính. Ngày 3/11, tờ Pagesix đưa tinngười mẫu Alyssa Scott xác nhận cô ấy đang mang thai con chung thứ 2 với Nick Cannon. Như vậy, cộng thêm 3 con chung với người mẫu Abby De La Rosa, Cannon hiện có 12 người con và là một trong những nghệ sĩ đông con nhất.

Giải thích về việc có con với nhiều phụ nữ khác nhau, Cannon nói các bạn gái đều đồng thuận việc mang thai cùng anh.

Nicholas Scott Cannon (sinh năm 1980) là người dẫn chương trình truyền hình, diễn viên, rapper và diễn viên hài người Mỹ. Trong lĩnh vực truyền hình, Cannon dẫn nhiều chương trình như The Nick Cannon Show, Wild 'n Out, America's Got Talent, Lip Sync Battle Shorties và The Masked Singer. Anh cũng diễn xuất trong các bộ phim Drumline, Love Don't Cost a Thing và Roll Bounce.

Ở vai trò rapper, anh phát hành album đầu tay vào năm 2003 với đĩa đơn Gigolo hợp tác cùng ca sĩ R. Kelly.