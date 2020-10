Rapper người Anh sáng tác về Hà Nội

Thông qua "The Charming Beast", Ian Paynton đem đến một góc nhìn mới, khai thác vẻ đẹp về con người, văn hóa Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Ngày 16/10, cộng đồng mạng lan truyền ca khúc rap The Charming Beast của chàng trai người Anh có tên Ian Paynton. Nội dung bài hát xoay quanh cảm xúc của Paynton về nhịp sống tại Hà Nội.

Nam rapper lần đầu đặt chân tới Hà Nội năm 2005 và lập tức quyết định rời Anh tới Việt Nam định cư. Năm 2012, Paynton từng được người nghe nhạc Việt Nam chú ý với bản rap hài hước Ôi giời ơi.

Zing đã có cuộc nói chuyện với Ian Payton về ca khúc The Charming Beast - bức tranh về vẻ đẹp nhuốm màu hiện thực của Hà Nội.

"Tôi không thể rời xa Việt Nam"

-Cảm hứng để anh sáng tác The Charming Beast là gì?

- Cảm hứng sáng tác bắt nguồn từ chính trải nghiệm của tôi tại Hà Nội. Tôi yêu mến thành phố này và thậm chí, coi Hà Nội như "người tình". Đối với tôi, cuộc sống tại thủ đô có điểm tương đồng với một mối quan hệ tình cảm - có thăng có trầm, lúc ngọt ngào, lúc lại đắng cay. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả, tôi yêu cái hồn và cá tính Hà Nội tới mức không thể rời xa nơi đây.

Hà Nội có sự dữ dội và dịu êm, như cách một con quái thú giữ chặt bạn bằng móng vuốt, ngược lại, tình cảm trong bạn cũng dần trở nên bền chặt.

Một cảnh quay trong The Charming Beast của Ian Paynton. Ảnh: NVCC.

- Ví Hà Nội như người tình, có thể diễn giải cảm xúc này như thế nào?

- Bên cạnh ngọt ngào, mối quan hệ này cũng có cả "mẫu thuẫn" (cười). Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy không dễ dàng để sinh sống tại Việt Nam bởi những khác biệt văn hóa. Song, lòng mến khách và sự chất phác của người Việt lại khiến tôi luôn thấy được chào đón.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận thực tế tôi vẫn là kẻ ngoài khi nói về văn hóa Việt Nam. Đây là lý do tôi viết câu rap: "I don't understand her we both throw tantrums" (tạm dịch: Tôi không thể hiểu cô ấy, chúng ta nổi cơn thịnh nộ).

Ngoài ra, Hà Nội rất khó đoán. Cuộc sống ở đây khiến tôi cảm thấy hạnh phúc trong những ngày đẹp trời, nhưng cũng có thể đẩy tôi vào mỏi mệt trong một ngày tồi tệ. Vì vậy, khi bình tĩnh, cả những điều kỳ quặc cũng khiến tôi yêu Hà Nội. Ngược lại, trong một ngày mệt mỏi, những điểm kỳ quặc trên lại như "thêm dầu vào lửa".

- Vậy tại sao anh không thể rời xa Hà Nội?

- Tôi có linh cảm rằng bản thân sẽ hạnh phúc nếu ở lại Việt Nam và điều đó chính xác tới nay. Tôi muốn có một căn nhà ở miền núi phía Bắc. Vẻ đẹp của Việt Nam - con người, thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và phục trang - khiến tôi quyến luyến chẳng thể rời xa.

London (Anh) là quê hương của tôi. Tôi cũng từng có thời gian thử sinh sống tại Singapore, HongKong. Phải thành thật rằng đó là những địa điểm giúp tôi có sự nghiệp ổn định và vững chãi hơn. Thế nhưng, tôi lựa chọn Việt Nam vì Hà Nội khiến tôi có cảm xúc đặc biệt.

Tôi thà sống ở địa điểm khiến bản thân có cảm hứng, thay vì, định cư ở nơi "nên" sống. Ý niệm này cũng được tôi truyền tài vào bài hát qua lời rap: "I can't stay here and dance the whole night, but I might" (tạm dịch: Tôi không thể ở đây và rong chơi suốt đêm, nhưng biết đâu được).

The Charming Beast - bức tranh thực tế về Hà Nội

- Tình cảm dạt dào đến vậy, anh mất bao lâu để hoàn thành The Charming Beast?

- Một sự thật thú vị là tôi đã viết lời cho The Chamring Beast từ hồi năm 2013. Tới nay, từng câu chữ vẫn giàu ý nghĩa và phù hợp với tâm trạng cá nhân. Có thể nói, tôi mất 7 năm để tìm ra phần nhạc nền khiến bản thân "lay động". Đó là một ngày tháng 5, giữa đại dịch Covid-19, tôi nghe được bản nhạc của M.ShermBeatz và lập tức bắt tay vào thu âm. Tôi cũng hoàn thành việc quay MV vào một ngày mưa cách đây 6 tuần.

MV The Charming Beast được ghi hình trong một ngày mưa. Ảnh: Chụp màn hình.

- Tại sao anh lại chọn ghi hình vào giữa ngày mưa?

- Đó là mục đích của tôi. MV The Charming Beast không phải video tôn vinh vẻ đẹp Hà Nội bằng những hình ảnh mang màu sắc tươi sáng như mặt trời, nụ cười và áo dài. Tôi muốn khắc họa một Hà Nội thuần và thô - nơi có cả những cơn mưa đầu mùa, đường phố ồn ã tất bật và nổi bật trên đó là nét đẹp con người dù họ có nở nụ cười hay không.

Vì vậy, tôi quyết định ghi hình MV và phát hành ca khúc trong những ngày mưa. Điều này khiến tôi cảm thấy mọi thứ đang vận hành "đúng" theo cảm xúc của mình.

- 8 năm trước, anh từng gây chú ý với bản rap triệu lượt nghe - Ôi giời ơi. Anh của khi đó và bây giờ có gì khác biệt?

- Tôi sáng tác Ôi giời ơi với mục đích thuần giải trí. Tuy nhiên, dù mục đích có thay đổi, các ca khúc của tôi vẫn phải truyền tải phần nào thực tế ở Hà Nội. Với The Charming Beast, tôi dồn hết tâm huyết vào bài hát và không quan tâm nhiều đến yếu tố lan tỏa trên mạng xã hội. Tôi chỉ muốn thể hiện cảm xúc thật của bản thân thông qua rap với hy vọng ca khúc có thể khơi gợi cảm xúc trong người nghe như cách tôi cảm nhận.