Rapper Mỹ tự sát sau khi bắt chết bạn gái

Rapper J $tash và nạn nhân đã sống chung được vài tháng trước khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến án mạng.

Theo New York Post, rapper J $tash (tên thật Justin Joseph) đã tự sát tại nhà riêng ở thành phố Temple, bang California, Mỹ vào ngày đầu năm mới, sau khi bắn chết một phụ nữ. Nạn nhân được xác định là Jeanette Gallegos, 27 tuổi.

Sở cảnh sát Los Angeles cho biết vào lúc 7h15 phút, ngày 1/1, họ nhận cuộc điện thoại liên quan đến bạo lực gia đình. Tại hiện trường, họ phát hiện nhiều vết thương do đạn bắn trên người Gallegos, một khẩu súng ngắn gần thi thể nạn nhân. Những đứa trẻ sống trong nhà (khoảng từ 5 đến 11 tuổi) không bị thương.

"Người dân xung quanh nghe thấy cả hai cãi nhau. J $tash được cho là đã đưa Jeanette Gallegos vào phòng riêng và khóa trái cửa. Khi gõ cửa tìm mẹ, các con của Gallegos nghe thấy tiếng súng nổ. Trước đó, Gallegos đã khuyên con mình nên báo cảnh sát", nguồn tin nói.

J $tash (trái) bắn chết người tình rồi tự sát. Ảnh: New York Post.

Trung úy Derrick Alfred phát biểu với truyền thông: “Bằng chứng tại hiện trường và thông tin sơ bộ mà chúng tôi có được từ những đứa trẻ đã chứng minh đó là vụ giết người rồi tự sát”.

Lực lượng chức năng đã đưa ba con của Gallegos rời hiện trường. Hiện, chúng đang ở cùng họ hàng. Theo nguồn tin Hollywood, J $tash và Gallegos đang hẹn hò. Họ đã sống chung được vài tháng.

J $tash 28 tuổi, là rapper, người mẫu, nhà thiết kế và doanh nhân người Mỹ. Anh sinh ra ở New York nhưng lớn lên tại Nam Florida. J $tash được biết đến với album Hood Rich, No More Distractions, Relax With Me và gần đây nhất là 6ix Before 7even. Anh có thời gian làm việc ở Nhật Bản và hợp tác cùng rapper KOHH.

Trong cuộc phỏng vấn nhiều năm trước, J $tash tiết lộ trợ lý của Lil Wayne là người cố vấn, giúp anh xây dựng sự nghiệp.