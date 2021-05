Rapper Mỹ gặp sự cố trang phục khi biểu diễn

Rapper "Montero" hăng say biểu diễn và không lường trước việc gặp sự cố trên sân khấu.

Theo Justjared, rapper Lil Nas X lần đầu được mời diễn trên sân khấu Saturday Night Live hôm 22/5. Đây cũng là lần đầu anh trình diễn trực tiếp bản hit Montero (Call Me By Your Name), nhưng không may gặp phải sự cố.

Nguồn tin cho biết ngôi sao 22 tuổi diễn đoạn đầu trơn tru, khiến người xem thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn. Tuy nhiên, Lil Nas X không lường trước việc diện quần bó sát đã khiến anh bị rách đũng quần lúc đang múa cột.

Trên Twitter, Lil Nas X đã thông tin về vụ việc. Anh kể khi nhận ra sự cố đã nhanh chóng ôm chặt chỗ quần bị rách và diễn tới cuối bài.

Lil Nas X gặp sự cố trang phục trên sân khấu Saturday Night Live. Ảnh: Bustle.

Lil Nas X sinh năm 1999 ở Mỹ. Anh hoạt động từ năm 2018 và trở nên nổi tiếng với ca khúc Old Town Road. Đến tháng 4/2021, rapper trẻ đã oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc, trong đó MV Montero (Call Me By Your Name) của Lil đánh bại MV Peaches của Justin Bieber để vươn lên vị trí No1 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Montero (Call Me By Your Name) là ca khúc thành công nhất nhưng cũng tai tiếng nhất của nam nghệ sĩ. Những hình ảnh khoe thân táo bạo, nội dung phản giáo dục trong MV bị khán giả phản đối và cho rằng không phù hợp với trẻ con.

Nicki Minaj cũng từng gặp sự cố trang phục khi biểu diễn. Ảnh: People.

Lil Nas X là một trong những trường hợp điển hình cho việc nghệ sĩ gặp sự cố trên sóng truyền hình. Năm 2018, khi đang hăng say diễn ca khúc Majesty, Nicki Minaj bị trượt dây áo hẳn sang một bên, để lộ vòng một trước ống kính.

Không lo sợ hay lúng túng, nữ rapper nhanh chóng điều chỉnh phần dây áo, tiếp tục trình diễn bài hát. Cách xử lý tình huống của cô được đánh giá chuyên nghiệp.