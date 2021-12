Rapper Mỹ bị đâm chết ở show nhạc

Drakeo the Ruler nhanh chóng được đưa đến bệnh viện địa phương sau hỗn loạn. Do vết đâm vào cổ quá nặng, anh đã tử vong.

Fox News đưa tin Darrell Caldwell, được biết đến với nghệ danh Drakeo the Ruler, tử vong sau vụ tấn công tại lễ hội âm nhạc Once Upon a Time ở Los Angeles, Mỹ ngày 18/12. Đêm nhạc còn có sự tham gia của Snoop Dogg, Ice Cube và 50 Cent.

Chia sẻ trên TMZ, nhân chứng nói đã nhìn thấy nhóm người dùng dao tấn công Drakeo the Ruler ở hậu trường lúc 20h30. Nam rapper sau đó được đưa đến bệnh viện. Vì vết thương nặng, anh đã không qua khỏi.

"Drakeo the Ruler bị đâm vào cổ, mất máu nhiều. Sau hỗn loạn, Snoop Dogg hủy tiết mục còn lại của show diễn. Lễ hội kết thúc sớm hơn một giờ so với kế hoạch. LAPD (Cảnh sát Los Angeles) nhanh chóng có mặt để điều tra", nguồn tin cho biết.

Đoạn video được đăng trên mạng xã hội cho thấy những khán giả trong show nhạc đã trèo qua hàng rào để ra khỏi hiện trường sau hỗn loạn.

Drakeo the Ruler bị đâm vào cổ trong hậu trường show âm nhạc. Ảnh: Fox News.

Drakeo the Ruler sinh năm 1993, là rapper kiêm nhạc sĩ người Mỹ. Anh được biết đến với cách gieo flow độc đáo, kỳ quặc và thơ mộng. Trong sự nghiệp, anh nổi tiếng với album Cold Devil được phát trực tuyến hơn 10 triệu lần.

Nước Mỹ ghi nhận nhiều vụ tấn công nhắm vào giới hip hop trong vài tháng qua. Đầu tháng 12, Big Wan ra đi khi mới 19 tuổi vì bị bắn ở khu dân cư. Người bạn lâu năm của gia đình cho biết Big Wan tên khai sinh là Dawan Turner, sống cùng bà và mẹ trong căn hộ nhỏ. Lúc xảy ra vụ xả súng, anh đang ở trong phòng ngủ.

Hồi tháng 11, Fox News đưa tin trong lúc Young Dolph đang mua bánh quy trước cửa hàng, một kẻ lạ chạy xe đến và dùng súng bắn chết nam rapper ngay tại chỗ.