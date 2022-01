Rapper Mỹ bị bắn ít nhất 15 phát súng

Cộng đồng hip hop thương tiếc cái chết của Wavy Navy Pooh. Rapper người Mỹ bị tấn công khi đang lái xe chở gia đình về nhà.

Theo New York Post, án mạng xảy ra cuối ngày 14/1 tại ngã tư ở phía nam Miami, Mỹ. Khi đang ngồi ghế lái chiếc Toyota Camry, Wavy Navy Pooh bị người lạ tấp xe bên cạnh và bắn ít nhất 15 phát súng. Nam rapper được báo cáo tử vong tại chỗ.

Cảnh sát Florida cho biết một phụ nữ và hai con của Pooh - đứa trẻ 5 tuổi và đứa trẻ sơ sinh - ngồi ghế sau lưng nam rapper vào thời điểm bị tấn công. May mắn cả ba không bị thương.

"Đối tượng chưa rõ danh tính lái chiếc Lexus 4 cửa màu xám đã tiếp cận Wavy trong lúc anh lái xe. Sau đó, người này nổ súng liên hồi và bỏ chạy theo hướng tây trên đường 152", Alvaro Zabaleta - đại diện cảnh sát Miami - nói.

Wavy Navy Pooh và chiếc xe bị tấn công hôm 14/1. Ảnh: New York Post.

Hãng thu âm của Navy Pooh, Quality Control, xác nhận cái chết của anh trên mạng xã hội: "Chúng tôi đau lòng khi phải thông báo về sự ra đi của người nghệ sĩ tài năng. Wavy đặt cả trái tim và tâm hồn vào âm nhạc. Gia đình sẽ mãi yêu và nhớ về anh. Những cống hiến của anh sẽ không bao giờ bị lãng quên".

Theo Miami Herald, đây không phải lần đầu Navy Pooh bị tấn công. Tháng 5/2020, rapper cũng bị bắn vào người khi đang tụ tập trong căn hộ cùng những người bạn, khiến anh bị thương ở chân và đùi.

Wavy Navy Pooh tên thật Shandler Beaubien, 28 tuổi, là rapper người Mỹ. Năm 2020, anh phát hành album đầu tay có nhan đề Murder is a Major Issue. Sản phẩm âm nhạc được đón nhận trong giới yêu hip hop.

Từ cuối năm 2021 đến nay, nước Mỹ ghi nhận hàng loạt vụ rapper là nạn nhân của bạo lực, vũ khí. Ngày 20/12/2021, Drakeo the Ruler tử vong sau khi hứng nhiều nhát đâm ở lễ hội âm nhạc Once Upon a Time ở Los Angeles. Big Wan bị bắn chết trong phòng ngủ ở tuổi 19, và trong lúc Young Dolph đang mua bánh quy trước cửa hàng, một kẻ lạ chạy xe đến, dùng súng bắn chết nam rapper tại chỗ.