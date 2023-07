Rapper Mỹ bán bản quyền bài hát với giá 50 triệu USD

Rapper Nelly đã thu về 50 triệu USD sau khi bán bản quyền khoảng 50% bài hát, trong đó bao gồm những bản hit tạo nên tên tuổi của anh.

Thỏa thuận bao gồm cả những ca khúc từng đạt giải Grammy. Ảnh: TMZ.

Theo TMZ, Nelly đã bán quyền một nửa các bài hát trong "gia tài" của anh với giá 50 triệu USD , bao gồm 8 album và nhiều bản hit gắn liền với văn hóa đại chúng những năm 2000.

Vào ngày 6/7, một đại diện đã xác nhận với tờ Variety rằng HabourView Equity Partners, công ty quản lý tài sản do Sherrese Clarke Soares thành lập, đồng ý hợp tác và mua một số bài hát của ca sĩ kiêm rapper từng đoạt giải Grammy. Thỏa thuận bao gồm một số bài hát mang tính biểu tượng nhất của Nelly, chẳng hạn như Ride Wit Me, Dilemma và Hot in Herre. Các ca khúc trên đều từng đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong nhiều tuần và mang về cho rapper 2 giải Grammy.

Nelly cho biết: “Là những nghệ sĩ, chúng tôi đặt trái tim và tâm hồn của mình vào từng bản nhạc và sẽ có lúc bạn cân nhắc việc bảo tồn tính nghệ thuật đó. Âm nhạc của tôi là di sản, tôi muốn nó tồn tại lâu dài, tiếp tục khiến cho những người hâm mộ hài lòng, đồng thời tiếp cận khán giả mới. Tôi rất vui được hợp tác với HarbourView để âm nhạc của tôi có cơ hội được khám phá trong nhiều thập kỷ kể từ bây giờ”.

Soares nói thêm: “Những bài hát này đã tạo ra tác động đáng kinh ngạc đối với nhiều thế hệ người hâm mộ. Những tác phẩm như Hot in Herre và Shake Ya Tailfeather đã xác định một kỷ nguyên âm nhạc với sự pha trộn độc đáo giữa hip-hop, R&B và nhạc đồng quê. Chúng tôi rất vui mừng được thêm những tác phẩm có ảnh hưởng này vào kho nhạc của mình và làm việc với nhóm để tiếp tục hỗ trợ nghệ thuật”.

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn hai thập kỷ, Nelly đã hợp tác với Janet Jackson, Nicki Minaj, Pharrell Williams và Usher, đồng thời là một trong những rapper đầu tiên kết hợp hip-hop với nhạc đồng quê. Anh giành được 3 giải Grammy và 3 giải American Music Awards. Nelly mới phát hành Heartland, album phòng thu thứ 8, hoàn toàn lấy cảm hứng từ nhạc đồng quê.

Trong những năm gần đây, HarbourView đã mua các tác phẩm từ nhiều nghệ sĩ, bao gồm các ngôi sao đồng quê Brad Paisley và Lady A cũng như rocker Incubus.