Rapper Mo3 thiệt mạng trong vụ xả súng

Theo Daily Mail, Mo3 qua đời sau khi bị một người đàn ông lạ mặt tiếp cận và xả súng nhiều lần.

Ngày 12/11, Daily Mail đưa tin nam rapper Mo3 bị một người đàn ông xả súng và qua đời trên đường tới bệnh viện.

Các nhà chức trách cho biết vụ nổ súng xảy ra trên đường Interstate-35 vào khoảng 11h55 ngày 11/11 (giờ địa phương). Theo mô tả, nghi phạm là nam giới, da đen, lớn tuổi, di chuyển bằng ôtô màu tối. Khi xuống xe, hắn mang theo súng và tiến đến chỗ Mo3. Nhận thấy nam rapper có ý bỏ chạy, nghi phạm đã đuổi theo và nổ súng nhiều lần.

Mo3 thiệt mạng trong vụ xả súng. Ảnh: IGNV.

Trong quá trình vụ việc diễn ra, những phương tiện khác trên đường cao tốc đều bỏ chạy. Một người vô tội đã trúng đạn khi ngồi trong xe. Song, vết thương không gây hại đến tính mạng.

Trước đó, Mo3 tiết lộ trên tài khoản mạng xã hội cá nhân rằng anh là mục tiêu của vụ nổ súng khác hồi tháng 12/2019, bị thương ở tay và sau đầu.

Mo3 là ​​cộng sự lâu năm của Boosie Badazz. Anh cũng là nam rapper mới nổi tại Dallas, Mỹ. Hồi đầu năm Mo3 phát hành một số ca khúc bao gồm Broken Love, One of Them Days Again và hoàn thành thu âm album thứ ba trong sự nghiệp.

Tên tuổi của Mo3 được khán giả biết tới nhiều nhất qua bài rap Errybody (hợp tác với Boosie) và All the Way Down.