Rapper mạnh nhất đội Karik

Coldzy tiết chế phần lớn sức mạnh trong tiết mục ở vòng Đối đầu, nhưng vẫn thể hiện sự chênh lệch rõ so với Mai Âm Nhạc.

Khi ghép cặp giữa Mai Âm Nhạc và Coldzy, Karik thẳng thắn cho biết nữ rapper của anh phải đụng thí sinh mạnh nhất trong đội. Nhưng Karik quyết làm chuyện này để đôn thúc Mai Âm Nhạc tiến lên phía trước. Cụ thể là nam huấn luyện viên (HLV) muốn thí sinh chứng tỏ sự tiến bộ và đáp lại chỉ trích từ khán giả sau vòng đầu.

Trong bản rap Ý niệm, Mai Âm Nhạc phần nào gây bùng nổ với flow (nhịp), delivery (cách truyền tải) và viết lyrics (câu từ) chất lượng hơn nhiều so với bài thi ở vòng Chinh phục. Dù vậy, Coldzy vẫn quá mạnh và không thể có bất ngờ xảy ra trong cuộc đấu này.

Coldzy vẫn tỏa sáng dù nhường nhiều đất cho Mai Âm Nhạc. Ảnh: Rap Việt.

Cú knock-out của Coldzy

Vòng Đối đầu, Coldzy "chơi đẹp" khi nhường rất nhiều đất cho Mai Âm Nhạc. Những câu từ hay nhất, dễ thấm nhất đều dồn về verse rap của nữ thí sinh. Trong khi đó, Coldzy tập trung đầu tư vào flow, gieo vần và chơi chữ.

Giám khảo LK đã tinh tế khi sớm nhìn ra điều đó và dành lời khen cho Coldzy. Không hẳn là Coldzy nhường cho Mai Âm Nhạc, mà đúng hơn là nam rapper đã chọn làm những thứ khó để thuyết phục người nghe trong rap.

Điểm ấn tượng đầu tiên Coldzy thể hiện là ở flow. Nam rapper cài cắm hàng loạt triplet flow (3 âm tiết dồn vào một nhịp), do đó mang tới cho khán giả cảm giác rap rất nhanh, từng câu nối liền nhau dồn dập.

Hai câu đầu của Coldzy là: "Gian nan khắp lối / Đi vô rắc rối". Flow của nam rapper sẽ là: "Gian-nan-khắp lối" và "Đi-vô-rắc rối". Sau đó, nam rapper "bắn" một số đoạn fast flow, được Rhymastic khen mượt mà và không còn gì để chê.

Rapper sinh năm 2000 viết ra loạt câu từ mang ý nghĩa sâu sắc, đó là: "Con đường phủ đầy thách thức và cam go / Không được đủ đầy vì cái khó đời ban cho / Nhưng may mắn có giọng nói còn vang to / Cố tạo biển lớn trong một căn nhà hoang sơ".

"Nghe rất nhiều lời nói khinh khi / Miệng đời xỉa xói với cái thói tinh vi / Muốn ta mắc kẹt một chỗ đứng nguyên xi / Nhưng ta không tin vào lời phán đoán tiên tri", loạt cặp vần đôi được gieo ở cuối câu. Một khán giả đặt câu hỏi, làm thế nào để một chàng trai 21 tuổi có thể viết ra câu từ mang tính chiêm nghiệm cao như thế?

Coldzy ở vòng Đối đầu là bước nâng cấp so với bài thi của vòng Chinh phục, dù có lẽ chưa chạm tới giới hạn kỹ năng của rapper này. Nhưng Coldzy chỉ cần chừng đó để giành quyền đi tiếp.

Trước mắt Coldzy là vòng Bứt phá với tư cách là thí sinh được Karik đánh giá cao nhất trong đội, thay vì Seachains.

Coldzy có ngoại hình sáng và làm chủ sân khấu tốt. Ảnh: Rap Việt.

"Ngựa ô" của Rap Việt

Coldzy là rapper ít nhiều tạo được tiếng vang trước khi tới Rap Việt. Bản rap If You Sad So - kết hợp cùng Wxrdie, 2pillz - của nam rapper hút hơn 4 triệu lượt nghe. Vài bản rap khác của Coldzy đều đạt con số một triệu lượt nghe trở lên.

Nam rapper được chú ý kể từ video casting Rap Việt mùa hai. Ở đó, Coldzy trình diễn bản rap tự tin, đi flow chắc chắn, cuốn hút trước Touliver, Rhymastic và JustaTee. Touliver đã gật đầu hài lòng khi chứng kiến cách Coldzy kiểm soát trong đoạn rap đẩy cao trào.

Một loạt rapper gạo gội đã lấy hết "sóng" của những tân binh, hoặc các rapper chỉ mới chớm nở như Coldzy. Nhưng Coldzy phải được xếp vào nhóm thí sinh có màn casting thuyết phục nhất.

Vòng Chinh phục, Coldzy làm mới hit Ngọn nến trước gió của bộ tứ LK, JustaTee, Emily và Andree. Với màu sắc pha rock, Coldzy "đốt" cháy sân khấu, đồng thời "đốt" luôn giai điệu quen thuộc của ca khúc rap pha Rn'B đình đám một thời. Karik nhận xét tạm thời quên bản gốc. JustaTee đáp trả: "Đến tôi còn quên đây này".

Ở Coldzy hội tụ đủ phẩm chất của một "ngựa chiến" Rap Việt. Anh có chất giọng cuốn hút, chắc flow, delivery tốt, viết lyrics ổn, có ý đồ cài cắm rõ ràng. Yếu tố khác biệt của Coldzy đến từ việc nam rapper có ngoại hình sáng và tố chất của một nghệ sĩ biết cách làm chủ sân khấu.

Một số khán giả so sánh Coldzy với GDucky, từ chất giọng có nét gì đó giống nhau, đi flow biến ảo và sáng sân khấu. Coldzy cũng là thí sinh của Karik và đang là rapper nhận sự chú ý lớn nhất trong đội.

So với mùa một, tính bất ngờ ở Rap Việt năm nay ở mức thấp. Phần lớn nguyên nhân của tình trạng này đến từ việc có quá nhiều rapper gạo cội đi thi. Kể cả Seachains của đội Karik đã là rapper có tên tuổi, góp giọng trong hit hơn 100 triệu lượt nghe, do đó khán giả đã hình dung những rapper này có gì.

Coldzy có thể được xem là một tân binh ở Rap Việt. Bất ngờ tiếp theo đến từ trường hợp của D-Low (đội Rhymastic). Những tân binh còn lại trong Rap Việt mùa hai phần lớn rơi vào đội Binz và Wowy, số khác không vượt qua vòng Chinh phục.

Sau vòng Chinh phục, cuộc đua vô địch Rap Việt mùa hai là sự bàn tán xoay quanh các rapper Blacka, Sol7, Lil Wuyn, Seachains và Obito. Nhưng sau đêm thi của Karik, Coldzy phải được xếp vào nhóm "chiến binh" của mùa này. Và trong dàn tân binh, người có tiềm năng lớn nhất để sắm vai "ngựa ô" và lật đổ các rapper lão làng ở chặng tới chỉ có thể là Coldzy.