Rapper Malaysia thách thức người hâm mộ BlackPink

Người hâm mộ BlackPink yêu cầu Namewee xin lỗi nhóm nhạc vì đã viết lời ca khúc tục tĩu nhắm vào nhóm nữ xứ kim chi.

Theo SCMP, người hâm mộ của BlackPink nhận định Namewee - rapper người Malaysia - đã đi quá giới hạn chịu đựng của họ sau khi tung ra sản phẩm mới có câu từ tục tĩu nhắm vào BlackPink.

Theo đó, nội dung xuyên suốt You Know Who Is My Father? gồm nhiều câu hát mang ý phân biệt giới tính. Trong MV, Namewee đóng vai người đàn ông giàu có, xung quanh là dàn người mẫu mặc đồ gợi cảm.

Sau khi Namewee ra mắt sản phẩm mới gây tranh cãi, trên kênh YouTube của anh, người hâm mộ BlackPink để lại nhiều bình luận chỉ trích, yêu cầu nam rapper nhanh chóng xin lỗi nhóm nhạc xứ kim chi. Khán giả báo cáo ca khúc của Namewee vi phạm nhiều nội quy, điển hình như việc nhắc tới BlackPink mà chưa xin phép.

Hình ảnh Namewee trong MV gây tranh cãi. Ảnh: SCMP.

"Tôn trọng BlackPink, tôn trọng Rosé, tôn trọng Jisoo, tôn trọng Lisa, tôn trọng Jennie" là bình luận có gần 10.000 lượt đồng tình. Tính tới ngày 4/6, MV You Know Who Is My Father? đã thu được khoảng 3,8 triệu lượt xem - con số gấp nhiều lần những sản phẩm khác của Namewee.

Trước sự phẫn nộ của khán giả, Namewee vẫn không ngừng thách thức. Anh cho rằng nhờ chỉ trích, sản phẩm của anh có thêm nhiều lượt xem.

“Xin chào những người hâm mộ BlackPink. Cảm ơn vì đã xem sản phẩm của tôi, mong bạn tiếp tục làm điều đó", nam rapper viết trên trang cá nhân.

Lix Lee (18 tuổi) - khán giả từ Guadalajara (Mexico) cho biết: “Cộng đồng Blink (người hâm mộ BlackPink) đang yêu cầu báo cáo video. Cá nhân tôi, tôi đã bấm báo cáo khi chưa cần nghe bài nhạc này. Tôi sẽ không xem vì như vậy càng góp phần tăng lượt xem cho Namewee".

Michael Hurt - giáo sư lý thuyết văn hóa và lịch sử nghệ thuật tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc - cho rằng dễ hiểu tại sao người hâm mộ BlackPink lại tức giận đến vậy. “Theo cách nào đó, sự việc này cho thấy BlackPink đã nổi tiếng như thế nào và chứng minh rằng Kpop ngày càng có sức mạnh", ông nói.

Giáo sư cho rằng điều tốt nhất nên làm của người hâm mộ là không tạo thêm hứng thú để Namewee đắc trí với những gì đã gây ra. "Bạn phải để anh ta chịu cảm giác giống như khán giả người Anh - người đã chi hơn 100.000 USD để phẫu thuật thẩm mỹ giống Jimin - khi không được người hâm mộ BTS quan tâm".

Namewee từng bị bỏ tù bốn ngày vì xúc phạm đạo Hồi. Ảnh: IGNV.

Đây không phải là lần đầu Namewee khiến người hâm mộ Kpop bức xúc. Năm 2015, nam rapper ra mắt ca khúc Kpop Idol. Trong MV, Namewee đóng vai ca sĩ Kpop đã phẫu thuật thẩm mỹ với nhiều hình ảnh khiêu khích. MV này đạt hơn 6,7 triệu lượt xem.

Namewee - tên thật Wee Meng Chee - sinh ra ở Johor của Malaysia. Anh là nam rapper gây nhiều tranh cãi về nội dung sản phẩm. Năm 2016, anh bị bỏ tù bốn ngày vì có những hành động xúc phạm đạo Hồi.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 với This Week in Asia, Namewee nói: “Những người ghét tôi luôn chỉ trích tôi vì làm quá nhiều vấn đề nhạy cảm, nhưng tôi sẽ không thể viết nhạc nếu tôi không lấy cảm hứng từ thực tế, từ những gì đang diễn ra".