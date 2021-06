Rapper Malaysia bị chỉ trích vì làm nhạc xúc phạm BlackPink

Trước khi gây tranh cãi vì viết ca từ xúc phạm BlackPink, Namewee từng có những bài hát chống đối cơ quan chức năng và bị bắt.

Ngày 4/6, Newsen đưa tin ca sĩ Wee Meng Chee, tên gọi khác là Namewee - rapper người Malaysia - đang phải nhận nhiều chỉ trích khi ra mắt bài hát mới You know who is my father có nội dung phản cảm nhắm vào BlackPink.

Cuối tháng 5, Namewee phát hành You know who is my father và khiến người hâm mộ Kpop phẫn nộ. Đây là ca khúc được viết theo tiếng Quan Thoại và tiếng Mã Lai. Trong bài hát có một câu nhắm thẳng vào BlackPink với ngôn từ bị đánh giá thô tục.

Ban đầu, câu hát này được phiên dịch và xuất hiện trong MV. Sau đó, chúng bị ẩn đi nhờ kiểm duyệt trực quan. Tuy nhiên, lời thoại của ca khúc vẫn giữ nguyên.

Namewee là rapper nổi tiếng Malaysia. Ảnh: Koreaboo.

Ngay sau khi bài hát của Namewee ra mắt, người hâm mộ bày tỏ sự phẫn nộ và liên tục báo cáo sản phẩm của nam rapper trên YouTube. Không chỉ vậy, khán giả đề nghị YG Entertainment vào cuộc điều tra để bảo vệ BlackPink khỏi những quấy rối không đáng có.

Dù bị chỉ trích nhưng Namewee vẫn giữ thái độ công kích. Anh cho rằng fan của BlackPink đang giúp ca khúc của anh có thêm nhiều lượt xem.

Namewee vốn là cái tên gây tranh cãi trong nhiều năm qua. Nam ca sĩ người Malaysia từng viết lời bài hát chống lại chính phủ và bị bắt. Sau khi được trả tự do vào tháng 3/2021, Namewee tự đầu thú rằng trong sản phẩm Babi của anh có nhiều câu từ mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc.

Trên trang cá nhân, nam rapper cho biết anh bị người hâm mộ của BlackPink tấn công nhiều ngày qua. "Tôi bị người hâm mộ BlackPink gửi thư rác và tấn công trong hai ngày qua, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Ngay cả công ty chủ quản của họ cũng ra mặt và khuyến khích người hâm mộ làm điều này".

Rapper người Malaysia cho rằng khán giả đang hiểu sai ý nghĩa của câu hát và làm quá vấn đề.

"Thật tệ là họ còn không hiểu bài hát này đang muốn truyền tải điều gì. Thực ra cũng dễ hiểu, bởi vì họ có thái độ quá khích khi nghe Kpop trong khi không hiểu tiếng Hàn. Giống như tôi không hiểu tiếng Nhật nhưng vẫn phấn khích khi xem phim Nhật", Namewee nói.

Namewee chưa có động thái xin lỗi BlackPink và người hâm mộ của họ.

Hiện tại, Namewee vẫn chưa đưa ra lời xin lỗi. Phía YG Entertainment cũng chưa có bất kỳ thông báo nào về cuộc tranh cãi này.

Namewee là cái tên khá nổi tiếng ở Malaysia. Anh hoạt động cùng lúc ở nhiều lĩnh vực như ca hát, làm nhạc, diễn xuất. Tuy nhiên, nam rapper bị coi là nghệ sĩ tai tiếng khi liên tục vướng phải những ồn ào liên quan đến nội dung sản phẩm.