Rapper Lizzo thú nhận ghét cơ thể mình

Lizzo tâm sự cô cảm thấy chán ghét cơ thể của mình và thường xuyên đặt câu hỏi: "Tại sao tôi lại như vậy?".

Ngày 10/12, Daily Mail đưa tin Lizzo - ca sĩ người Mỹ từng giành 3 giải thưởng Grammy thừa nhận cô cảm thấy ghét cơ thể của mình.

Theo đó, trong video tự đăng tải trên trang cá nhân, Lizzo thừa nhận cô đang có nhiều suy nghĩ tiêu cực về bản thân.

Không chỉ cảm thấy chán ghét cơ thể của mình, Lizzo còn tự hỏi bản thân rằng: "Tôi bị sao vậy?". Trở về nhà sau ngày dài mệt mỏi, nữ ca sĩ bắt đầu có những suy nghĩ tiêu cực như: "Tôi bị sao vậy? Có lẽ mọi thứ, mọi điều ác ý mà mọi người nói về tôi đều là sự thật. Tại sao nhìn tôi lại kinh khủng đến vậy, tôi ghét cơ thể của mình".

Dù vậy, chủ nhân hit Truth Hurts nói thêm rằng với cô, những suy nghĩ tiêu cực xảy đến là điều bình thường. Nữ ca sĩ khẳng định sẽ sớm vượt qua cảm giác này. Loạt chia sẻ của Lizzo nhận được nhiều sự đồng cảm từ người hâm mộ. Đa số cho rằng nữ rapper sống chân thật, dám chia sẻ cảm xúc của bản thân mà không sợ phải đối diện với nhiều lời dị nghị. Bên cạnh đó, khán giả nhấn mạnh Lizzo xinh đẹp và quyến rũ hơn so với cô ấy nghĩ.

Lizzo cho biết cách để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực là hãy nghĩ đến điều tích cực, tuy nhiên, cách làm ấy không có tác dụng trong trường hợp này. "Thông thường tôi sẽ nhìn vào những mặt tích cực để thoát khỏi cảm giác này, nhưng lần này tôi không làm như thế", cô nói.

Trong một cuộc phỏng vấn với Glamour, nữ ca sĩ tâm sự cô luôn duy trì sự tự tin và cố gắng thay đổi quan điểm của người khác cũng như của chính bản thân mình về cái đẹp, về tiêu chuẩn cho cơ thể. Nữ ca sĩ cho rằng sự phát triển của mạng xã hội giúp những người có thân hình mập mạp hơn so với người khác dễ dàng được chấp nhận và thấu hiểu.

Trước đó, khi chia sẻ với người hâm mộ, Lizzo từng nói rằng: "Bạn có thể là người tuyệt vời nhất, giàu nhất nhưng điều đó không giúp bạn hạnh phúc. Tiền không mua được hạnh phúc, sự nổi tiếng chỉ là tấm kính lúp soi chiếu những gì bạn đang có".

Lizzo chia sẻ với cô, những suy nghĩ tiêu cực xảy đến là điều bình thường. Nữ ca sĩ khẳng định sẽ sớm vượt qua cảm giác này.

Lizzo sinh năm 1988, tên thật là Melissa Viviane Jefferso. Cô làm quen dòng nhạc rap từ năm 14 tuổi và bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp sau khi bố qua đời.

Truth Hurts là bản hit nổi bật nhất của nữ rapper. Ca khúc đạt No.1 trên Billboard Hot 100 vào tháng 9/2019, giúp Lizzo chính thức trở thành nữ rapper thứ 3 trong lịch sử có ca khúc solo đạt thành tích trên (sau Lauryn Hill và Cardi B).

Tại Grammy 2020, cô được đề cử tại 8 hạng mục và giành 3 giải thưởng Best Urban Contemporary Album, Best Pop Solo Performance và Best Traditional R&B Performance. Lizzo được nhiều người kỳ vọng tiếp nối danh tiếng của Nick Minaj, Cardi B, trở thành rapper nổi tiếng hàng đầu thế giới.