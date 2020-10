Rapper Kpop khen ngợi huấn luyện viên Rap Việt

San E - rapper nổi tiếng kiêm nhà sản xuất của Show Me the Money - đã dành lời khen cho Rap Việt và dàn huấn luyện viên trong chương trình.

Rap Việt hiện là show truyền hình được yêu thích trên sóng truyền hình Việt. Cùng với King of Rap, chương trình đã giúp lan tỏa làn sóng hip hop nói chung và rap nói riêng tới khán giả đại chúng.

Không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả nước nhà, chương trình còn khiến rapper hàng đầu Kpop San E chú ý. Rapper 35 tuổi đã theo dõi Rap Việt trên mạng Internet và để lại bình luận khen ngợi chất lượng chương trình.

San E khen ngợi thí sinh và dàn huấn luyện viên Rap Việt.

Cụ thể, dưới video tập đầu tiên của Rap Việt, San E đã sử dụng tài khoản cá nhân và bình luận: "Wow. I'm amazed with Vietnamese rappers, they are so talented! Also producers are on point too! Mad respect to Suboi, Binz, Karik and Wowy". (tạm dịch: Tôi thực sự ấn tượng trước các bạn rapper người Việt, họ thật sự tài năng! Các nhà sản xuất cũng rất cừ! Xin gửi lời tôn trọng tới Suboi, Binz, Karik và Wowy).

Trong bình luận, San E sử dụng cụm từ "nhà sản xuất", theo cách gọi trong chương trình rap của Hàn Quốc thay vì "huấn luyện viên".

Hàn Quốc là nơi có ngành giải trí phát triển bậc nhất châu Á. Rap hay hip hop tại xứ kim chi cũng chiếm thị phần giải trí lớn và là một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của giới trẻ.

Nam rapper bày tỏ sự tôn trọng với bốn huấn luyện viên Suboi, Binz, Wowy, Karik.

Do đó, việc San E dành lời khen cho Rap Việt khiến khán giả thích thú. Dân mạng đồng tình rằng chất lượng chương trình cũng như tài năng của rapper Việt hoàn toàn có khả năng sánh vai cùng các quốc gia châu Á trong tương lai.

San E sinh năm 1985, được coi là cái tên thành công bậc nhất trong số các rapper chuyển hướng hoạt động mainstream tại Hàn Quốc.

Anh gia nhập ngành giải trí vào năm 2010, hoạt động dưới sự quản lý của JYP Entertainment. Năm 2013, San E rời công ty, gia nhập Brand New Musics - đơn vị chủ quản của những rapper, producer danh tiếng nhất Hàn Quốc như Elapse, MasterKey, Bumkey, Rhymer, Verbal Jint, KittyB...

Trong 10 năm hoạt động nghệ thuật, San E cho ra mắt nhiều bản hit như Story of Someone I Know, A Midsummer Night's Sweetness, MeU, Like An Airplane... Nam rapper từng giành nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá như MelOn Music Awards, Golden Disk Awards, Seoul Music Awards, MAMA, Gaon Chart Awards...

Năm 2014-2015, San E nhận lời trở thành producer cho Show Me the Money - chương trình thi đấu rap ăn khách nhất xứ kim chi. Ngoài ra, anh còn là MC chương trình Unpretty Rapstar - phiên bản dành cho những nữ rapper xuất sắc của Hàn Quốc.