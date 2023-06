Rapper Kesha bị biến chứng nghiêm trọng khi trữ đông trứng

Trong cuộc phỏng vấn với Self ngày 20/6, Kesha chia sẻ "suýt chết vào tháng 1" sau khi thực hiện phương pháp trữ đông trứng. Rapper kể gặp biến chứng nghiêm trọng và phải mất vài tháng mới hoàn toàn hồi phục.

Do hệ thống miễn dịch suy yếu, cô gần như không thể đi lại sau khi biểu diễn ở Bahamas. Nghệ sĩ được đề cử giải Grammy sau đó nhập viện 9 ngày ở Miami (Mỹ) để theo dõi. Với Kesha, đây là bài học lớn để cô nhận ra cần chăm sóc bản thân nhiều hơn.

Kesha trong bộ ảnh thực hiện cho Self. Ảnh: Self.

Cũng tại buổi phỏng vấn, giọng ca sinh năm 1987 nói về cách vượt qua dư luận tiêu cực: "Nếu tôi tử tế hơn với chính mình, mọi thứ có vẻ sẽ dễ kiểm soát. Khi tôi mới ra mắt, tôi rất dũng cảm. Nhưng chung quy tôi cũng chỉ là con người. Ngày càng có nhiều bình luận ác ý nhắm vào tôi và tôi phải tìm cách vượt qua".

Bài phỏng vấn được xuất bản sau hai tháng Kesha tiết lộ với Rolling Stone rằng cô đã bí mật đính hôn nhưng cuối cùng lại hủy bỏ. Theo Kesha, người đàn ông này rất sợ hãi khi thấy cô bị nổi mề đay từ đầu đến chân.

Theo People, Kesha từng có quan hệ tình cảm với nhà văn Brad Ashenfelter và tay trống Alex Carapetis. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ sốc là nữ ca sĩ chia sẻ rằng cô không xác định mình là người hoàn toàn dị tính hay đồng tính.

Nữ rapper giải thích: "Một trong những vấn đề lớn nhất đời tôi là tôi không phải người hoàn toàn dị tính. Tôi đi hết nhà thờ này đến nhà thờ khác để cố gắng tìm kiếm cộng đồng của mình".

Kesha Rose Sebert, hay còn được biết với tên Kesha, là ca nhạc sĩ, rapper người Mỹ. Theo People, Kesha đạt được số điểm là 1500 với bài thi SAT và có chỉ số IQ là 140. Cô đã lên kế hoạch theo học khoa nghiên cứu tâm lý và tôn giáo tại trường Đại học Barnard trước khi đi theo con đường âm nhạc.

