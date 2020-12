Rapper Iron bị bắt vì hành hung bạn cùng phòng

Iron bị buộc tội hành hung bạn cùng phòng bằng gậy bóng chày. Trước đó, rapper từng lãnh án quản chế do sử dụng cần sa và tấn công bạn gái cũ.

Báo chí Hàn Quốc dẫn lời của đại diện Sở Cảnh sát Yongsan, Seoul ngày 10/12, rapper Iron bị bắt vì hành hung bạn cùng phòng. Ngày 9/12, cảnh sát nhận được cuộc gọi từ A - người bạn cùng phòng của Iron. A buộc tội Iron đã đánh anh nhiều lần bằng gậy bóng chày.

Cảnh sát sẽ thẩm vấn Iron trước khi quyết định bản cáo trạng dành cho rapper. Trước đó, năm 2016, Iron bị kết tội sử dụng cần sa trái phép và lãnh án hai năm quản chế.

Rapper Iron tiếp tục vướng tranh cãi.

Năm 2017, Iron tiếp tục bị truy tố tội hành hung, đe dọa bạn gái cũ. Khi bị đề nghị chia tay, rapper tức giận lao đến đánh, bóp cổ và làm gãy ngón tay người yêu. Thậm chí, để đe dọa cô, anh còn lấy dao làm bếp tự đâm vào chân mình. Rapper tiếp tục bị kết án hai năm quản chế và 80 giờ phục vụ cộng đồng.

Iron (tên thật Jung Heon Chul) sinh năm 1992, là rapper nổi tiếng tại thị trường âm nhạc Hàn Quốc. Anh tham gia chương trình rap đình đám Show Me the Money 3. Trong chương trình, tiết mục Malice và I Am do rapper thể hiện được đông đảo khán giả Hàn Quốc yêu thích.

Sau khi trở thành á quân Show Me the Money 3, Iron phát hành album đầu tiên mang tên Rock Bottom vào ngày 9/9/2016. Tuy nhiên, do liên tục vướng ồn ào, Iron bị công chúng Hàn Quốc chỉ trích và tẩy chay.