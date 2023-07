Rapper Hành Or có con đầu lòng

Rapper Hành Or và vợ đăng ký kết hôn vào tháng 1. Họ đón con đầu lòng ngày 30/6.

Ngày 1/7, rapper Hành Or chia sẻ với Tri thức trực tuyến anh và vợ đón con đầu lòng trước đó một ngày. Hiện tại, sức khỏe của vợ con Hành Or ổn định. Anh và vợ đăng ký kết hôn vào tháng 1 nhưng chưa tổ chức lễ cưới. Nam rapper thừa nhận bản thân áp lực khi đảm đương thêm một trọng trách là làm cha. Do đó, thời gian tới, ngoài tập trung cho âm nhạc, thực hiện sản phẩm mới cùng RAF, anh kinh doanh thêm để tăng thu nhập.

Trên trang cá nhân, Hành Or chia sẻ hình ảnh đầu tiên của con và nhắn nhủ tới vợ: “Cảm ơn em vì tất cả”.

Hành Or bên vợ con.

Hành Or (sinh năm 1998, tên thật Nguyễn Phạm Huy Hoàng) nổi tiếng khi tham gia Rap Việt mùa 1. Năm đó, anh được nhận định là chiến binh mạnh, thậm chí được kỳ vọng trở thành quán quân.

Hành Or là thí sinh cuối cùng của vòng Chinh phục. Khi đó, tất cả nón vàng đã được sử dụng, 2/4 huấn luyện viên cũng tuyển đủ quân và không còn quyền đạp nút. Chỉ còn Binz và Wowy thiếu người. Hai huấn luyện tranh giành quyết liệt để có được nam rapper.

Sau Rap Việt, anh phát hành nhiều sản phẩm như TheThoi, Everyday, ICY Love… và được khán giả đón nhận. Vừa qua, nam rapper tham gia casting Rap Việt mùa 3 nhưng bị loại.