Rapper Hàn Quốc ra tòa vì quấy rối tình dục trẻ em

Nam nghệ sĩ Osshun Gum có hành vi sàm sỡ với một bé trai 9 tuổi vào năm 2021. Vụ án của anh đang trong giai đoạn xét xử.

Ngày 27/4, Insight đưa tin rapper Osshun Gum (tên thật Choi Ha Min) phải hầu tòa vì hành vi quấy rối, lạm dụng tình dục trẻ em.

Theo Insight, năm 2021, Osshun Gum bị bắt và truy tố sau khi có hành vi quấy rối với một bé trai 9 tuổi. Nạn nhân bị đụng chạm vào vùng mông. Trên tòa, Osshun Gum cho biết không cố ý quấy rối cậu bé. Anh gây ra vụ việc trong trạng thái tinh thần bất ổn, không làm chủ được hành vi.

Rapper Osshun Gum bị rối loạn sức khỏe tâm thần. Ảnh: Insight.

Nam nghệ sĩ hy vọng thẩm phán cho mình cơ hội làm lại từ đầu. Osshun Gum cũng liên tục xin lỗi nạn nhân và gia đình vì đã gây tổn thương không mong muốn với cậu bé nhỏ tuổi. "Nếu có thể cho tôi cơ hội, tôi sẽ dùng âm nhạc của mình để giúp ích xã hội", Osshun Gum thể hiện sự ân hận.

Theo Chosun Ilbo, tháng 6/2021, Osshun Gum được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần nặng, phải nhập viện điều trị 70 lần. Anh có nhiều hành vi lập dị như thoát y giữa đường. Do thể chất và tâm lý bất ổn, nam ca sĩ đã chuyển về quê sinh sống.

Osshun Gum từng tham gia chương trình High School Rapper, Show My The Money. Anh được đánh giá là tân binh tài năng của showbiz Hàn Quốc. Nhưng vài năm qua, Osshun Gum không có sản phẩm âm nhạc nào nổi bật, tên tuổi dần chìm vào quên lãng. Tháng 1/2021, nam nghệ sĩ rời công ty chủ quản Just Music, chuyển sang hoạt động độc lập.