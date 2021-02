Rapper Hàn Quốc bị tố từng phụ bạc Oh In Hye

Cựu thành viên nhóm Leessang bị tố có nhiều hành vi đe dọa, chửi bới đồng nghiệp và bạn gái cũ.

Ngày 19/2, truyền thông Hàn Quốc đưa tin rapper Gil (thuộc nhóm Leessang) bị tố cáo là kẻ đã từng nguyền rủa, chửi bới IU và khiến 3 người phải tự tử.

Nhà sản xuất Ahn Jin Woong - người từng hợp tác với Leessang Gil ở dự án Horangnabi trong Show Me The Money 5 - đã lên tiếng chỉ trích. Trước đây, Jin Woong từng làm việc với nhiều nghệ sĩ như Lee Hi, Verbal Jint, Baek Ji Young và Ong Seongwu.

Gil bị tố cáo từng đe doạ đồng nghiệp, xúc phạm bạn gái.

Theo lời của Ahn Jin Woong, Gil đang lừa dối khán giả. Nhà sản xuất này cho hay nam rapper sống lợi dụng mẹ vợ, vợ và con trai của anh ta. Cụ thể, Gil muốn xây dựng hình ảnh là người có gia đình tử tế để nhận được sự cảm thông từ công chúng.

Tuy nhiên, Ahn Jin Woong khẳng định hiện tại, Gil đang sống cuộc sống khác hoàn toàn so với những gì anh ta chia sẻ. Người này ở trong biệt thự sang trọng, thường xuyên đi chơi golf.

Ahn Jin Woong khẳng định những gì anh nói là sự thật và đang nắm trong tay bản ghi âm để làm bằng chứng. Với Jin Woong, Gil là kẻ thiếu suy nghĩ, từng hành hung quản lý, yêu bốn người con gái cùng lúc nhưng vẫn có tình một đêm. Không chỉ vậy, Gil không trả lương cho nhà sản xuất, thậm chí còn buông lời đe doạ.

Ahn Jin Woong kể lại lần đầu gặp gỡ Gil. Theo đó, nhà sản xuất này cho biết anh gặp Gil lần đầu tiên tại Gwak Studio ở Hongdae với sự có mặt của Woo Hye Mi. Sau đó, cả hai thỏa thuận làm việc chung ở Show Me The Money 5. Tuy nhiên, anh bị coi thường và đối xử tệ.

Nếu Gil không vừa ý, anh ta chửi bới, hành hung. Gil chỉ cho Jin Woong ăn đồ ăn nhanh giá rẻ để sống qua ngày. Thời điểm đó, Jin Woong tin rằng những gì Gil làm là điều bình thường nên tiếp tục chấp nhận.

Không chỉ đối xử tệ bạc với đồng nghiệp, Gil còn cư xử không thể chấp nhận với bạn gái. Jin Woong kể lại Gil có bốn người bạn gái vào cùng một thời điểm, một trong số đó là nữ diễn viên quá cố Oh In Hye.

"Cô ấy là người ấm áp, tốt bụng và xinh đẹp. Một ngày, Gil gọi tôi và hai nhà sản xuất khác đến nhà anh ấy, sau đó khoảng năm phút, Oh In Hye có mặt. Cô ấy vào nhà và dọn dẹp theo lẽ tự nhiên. Chúng tôi tưởng rằng họ đang trong mối quan hệ tốt đẹp. Ngay sau đó, thái độ của Gil khiến mọi người đều bị sốc. Anh ta chửi In Hye vì cho rằng cô gây ồn ào", Jin Woong kể lại.

Không dừng lại ở đó, Gil từng buông lời xúc phạm IU khi nữ ca sĩ gửi cho anh ta một đoạn video.

Trong một năm hợp tác, Ahn Jin Woong nhìn thấy những khía cạnh đằng sau của người mà anh từng coi là thần tượng. Sau đó, Jin Woong quyết định rút lui và không được Gil trả lương cho những gì đã đóng góp. Ahn Jin Woong nhấn mạnh rằng Gil nên cảm thấy biết ơn vì anh đã không làm đơn kiện. Dù vậy, người này vẫn liên tục bị Gil đe doạ.

Sau khi trải qua thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Ahn Jin Woong nhận được hàng chục cuộc gọi nhỡ từ quản lý cũ của Gil. Những cuộc gọi này đều liên quan đến sản phẩm hợp tác giữa Jin Woong và Gil. Jin Woong nói thêm có ba người đã tự tử vì hành vi đe dọa nhiều lần của Gil.

Leessang thành lập năm 2002 và tan rã sau 15 năm hoạt động. Bộ đôi gồm Gary và Gil từng phát hành rất nhiều sản phẩm gây được tiếng vang lớn ở thị trường âm nhạc Hàn Quốc.