Rapper Hàn Quốc bị ngồi tù vì phát tán clip quay lén bạn gái

Ngày 12/4, tờ Segye đưa tin rapper Bassagong (37 tuổi, tên thật Kim Jin Woo) bị xét xử vì tội quay lén và phát tán trái phép clip nóng của bạn gái.

Tại phiên tòa đầu tiên vào tháng 1, nam rapper thừa nhận mọi cáo buộc. Anh nói: "Tôi sẽ không phạm phải sai lầm tương tự. Tôi xin lỗi nạn nhân và sẽ coi sự việc này là cơ hội để trở thành một người tốt hơn". Anh cũng cho biết đang gặp khó khăn vì phải dừng hoạt động, không có thu nhập sau bê bối.

Ngày 12/4, Thẩm phán Kim Yu Mi, Tòa án quận Tây Seoul, kết án rapper một năm tù vì vi phạm Đạo luật về các trường hợp đặc biệt liên quan đến tội phạm bạo lực tình dục. Bassagong cũng phải hoàn thành khóa điều trị bạo lực tình dục trong 40 giờ và bị hạn chế làm việc tại các cơ sở chăm sóc trẻ em, thanh thiếu niên cũng như cơ sở phúc lợi cho người khuyết tật trong 3 năm.

Nói về bản án, thẩm phán Kim giải thích: “Việc quay clip bất hợp pháp và phát tán đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới nhân phẩm, danh dự, đồng thời gây ra nỗi đau tâm lý cho nạn nhân. Ngay cả khi bạn thú nhận tội ác và nhận bản án xứng đáng, nỗi đau khổ của nạn nhân cũng không thể xóa nhòa”.

Nam rapper bị truy tố vào tháng 11/2022 với tội danh quay lén thân thể của bạn gái khi cô đang ngủ và chia sẻ trong phòng chat nhóm với khoảng 10 người.

Kim Jin Woo từng là thành viên nhóm Rigid Gunz, ra mắt năm 2014. Sau đó, anh hoạt động solo với nghệ danh Bassagong. Năm 2015, anh phát hành album đầu tiên có tên Chulhangsa. Rapper từng hai lần bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu.

