Rapper Hàn bị chỉ trích xúc phạm tôn giáo

Khán giả cho rằng rapper mặc áo có dòng chữ mang tính xúc phạm tín ngưỡng tôn giáo.

Hôm 7/2, Starship Entertainment thông báo I.M - thành viên nhỏ tuổi nhất Monsta X - sẽ phát hành album solo đầu tay vào ngày 19/2. Không lâu sau đó, công ty quản lý đã đăng tải bộ ảnh concept cho album DUALITY của nam rapper.

Một số người hâm mộ nhanh chóng nhận ra nam rapper 25 tuổi mặc một chiếc áo có ngôn từ khá nhạy cảm trong loạt ảnh trên. Cụ thể, chiếc áo của I.M có dòng chữ “Bismillahir Rahmanir Rahim” được viết bằng tiếng Ả Rập.

Cụm từ trên có nghĩa "Nhân danh Thánh Allah, đấng tối cao và nhân từ". Đây là cụm từ được người theo Hồi giáo sử dụng để bày tỏ tín ngưỡng.

Người hâm mộ theo đạo Hồi cho rằng hình ảnh và dòng chữ trên mang tính xúc phạm đến tín ngưỡng tôn giáo, nên đã yêu cầu Starship Entertainment gỡ bỏ hình ảnh.

Khán giả Monsta X yêu cầu công ty quản lý xóa bỏ hình ảnh có dòng chữ mang tính xúc phạm tôn giáo.

Sau khi tranh cãi nổ ra, công ty quản lý của Monsta X đã nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi và hứa sẽ xóa bỏ các hình ảnh mang tính xúc phạm tới khán giả theo đạo Hồi.

"Chúng tôi đã gỡ bỏ tất cả các bức ảnh có hình chiếc áo in dòng chữ mang ý nghĩa tôn giáo. Công ty chúng tôi rất tiếc vì không có biện pháp cụ thể, cẩn trọng hơn để đảm bảo không có bất kỳ sự hiểu nhầm về tôn giáo, văn hóa nào trong loạt ảnh", công ty quản lý của Monsta X viết trên fancafe (trang web để giao lưu với fan).

Thông báo của công ty viết thêm: "Chúng tôi chân thành gửi lời xin lỗi tới những khán giả cảm thấy khó chịu vì hành động trên. Trong tương lai, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, đảm bảo không để xảy ra những điều tương tự thêm lần nào nữa".

Đây không phải lần đầu tiên nghệ sĩ Kpop dính tới các tranh cãi tôn giáo và văn hóa. Trước đó, Lisa (BlackPink) từng bị chỉ trích vì phân cảnh đặt tượng Ganesha - một vị thần trong đạo Hindu - xuống đất trong MV How You Like That, Jennie cũng bị cho rằng có hành động thiếu tôn trọng văn hóa Ấn Độ khi quay MV Kill This Love, hay Chung Ha bị buộc tội nhảy múa trên tấm thảm hoa pookalam linh thiêng của người Ấn Độ.