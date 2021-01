Rapper gốc Việt Tyga diện hàng hiệu, đính kim cương lên răng

Nam rapper người Mỹ gốc Việt có nhiều món đồ xa xỉ từ hãng Louis Vuitton. Diện bộ đồ màu đỏ rực in họa tiết ngôi sao 4 cánh và logo LV, anh mix kèm kính mát gọng vuông cùng tông màu. Ở một dịp khác, giọng ca sinh năm 1989 mặc áo khoác da phối túi hộp do nhà mốt Pháp thiết kế. Anh hoàn thiện set đồ bằng quần dài ống rộng màu be, giày sneakers trắng và kính mát đen. Ảnh: @tyga.