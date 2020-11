Rapper gốc Việt ném tiền trong hộp đêm mừng sinh nhật

Nhân dịp sinh nhật, rapper gốc Việt Tyga tổ chức ăn mừng trong hộp đêm. Anh tung tiền "như mưa" cho các cô gái có mặt trong bữa tiệc.

Tyga ném tiền cho vũ công nữ mừng sinh nhật Trên trang cá nhân, nam rapper gốc Việt chia sẻ video ném tiền cho các cô gái nhảy múa chúc mừng sinh nhật anh.

Ngày 19/11 (giờ Việt Nam), rapper gốc Việt Tyga đăng tải khoảnh khắc ăn mừng sinh nhật trong hộp đêm lên trang cá nhân. "Bắt đầu tuần lễ sinh nhật", rapper 31 tuổi viết.

Trong video, Tyga cầm cọc tiền lớn, liên tục rút và ném lên không khí. Các cô gái có mặt trong bữa tiệc mặc trang phục nóng bỏng, nhún nhảy theo nhạc và tỏ ra thích thú với hành động của nam rapper.

Video thu về 1,5 triệu lượt xem cùng hơn 3.000 bình luận. Nhiều người cho rằng Tyga "chịu chơi" khi tổ chức tiệc sinh nhật theo cách trên. Bên cạnh đó, nhiều dân mạng bất bình với việc nam rapper không có ý thức giãn cách xã hội, vẫn tụ tập đông người và không đeo khẩu trang trong bối cảnh dịch Covid-19 đang hoành hành.

Tyga ném tiền "như mưa" trong buổi tiệc ở hộp đêm để mừng sinh nhật.

Khán giả bình luận: "Virus corona thích bữa tiệc của anh đấy", "Có ai nhận ra rằng những buổi tụ tập thế này chính là nguyên nhân bùng nổ dịch bệnh không?", "Những cô gái đó không sợ nhiễm dịch bệnh sao?"...

"Họ đang tổ chức tiệc sinh nhật cho virus corona đấy, họ mời 'cô ấy' đến chung vui mới ngọt ngào làm sao", một khán giả mỉa mai Tyga và bạn bè.

Truyền thông quốc tế đưa tin số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ đã đạt mức kỷ lục 175.000 người/ngày. Chính phủ Mỹ khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài và tụ tập đông người, thường xuyên đeo khẩu trang để tranh lây nhiễm bệnh. Vì vậy, hành động của Tyga càng khiến nhiều người tức giận, lên tiếng chỉ trích.

Tyga sinh năm 1989, tên thật là Micheal Ray Nguyen Stevenson. Anh là con lai Việt Nam - Jamaica. Nam rapper từng tiết lộ anh yêu ẩm thực và văn hóa Việt Nam vì sống cùng mẹ và bà ngoại (người Việt) từ khi còn nhỏ.

Tham gia thị trường âm nhạc từ năm 2007, Tyga phát hành nhiều ca khúc và được khán giả Mỹ yêu thích như Taste, Ayo, Still Got It, The Motto... Tuy nhiên, Tyga chỉ thực sự gây chú ý với truyền thông sau khi xác nhận hẹn hò Kylie Jenner vào năm 2015. Hai người chia tay vào tháng 3/2017. Nhiều người cho rằng bé Stormi Webster là con của Jenner và Tyga, tuy nhiên, hai người đều phủ nhận.