Rapper DMX qua đời - tài năng tỷ lệ thuận với tai tiếng

Tài năng của rapper DMX tỷ lệ thuận với những tai tiếng. Suốt 30 năm hoạt động trong nghề, anh liên tục vướng cáo buộc hiếp dâm, sử dụng thuốc quá liều và trốn thuế.

Rapper DMX là một trong những ngôi sao thành công nhất của nước Mỹ vào cuối những năm 1990, đầu 2000. Anh đã ghi tên vào lịch sử âm nhạc khi là ngôi sao đầu tiên có 5 album đạt vị trí quán quân của bảng xếp hạng Billboard.

14 triệu bản album tại Mỹ, 3 đề cử Grammy, ngôi sao trong các phim hành động bom tấn… là những gì khán giả biết về rapper tài năng. Song, khán giả cũng nhớ đến rapper da màu là người gai góc, liên tục vào tù ra khám. Nhưng rồi bản lĩnh âm nhạc cũng “cứu vớt” cuộc đời của một ngôi sao sa ngã.

Trong cuộc phỏng vấn với rapper Talib Kweli, DMX cho biết anh bị một cố vấn âm nhạc 30 tuổi dụ dỗ hút cần sa tẩm cocaine. “Tại sao anh ấy làm vậy với tôi? Tôi đã rất tôn trọng anh ấy mà”, nam rapper nói.

Đó cũng là giây phút cuộc đời DMX gắn với nhiều bi kịch.

Khởi đầu khắc nghiệt

DMX tên khai sinh là Earl Simmons. Anh ra đời năm 1970, lớn lên ở Mount Vernon, New York.

Tuổi thơ đầy khó khăn và bị lạm dụng khiến cậu bé phải sống trong môi trường đầy bạo lực. Điều đó dẫn đến việc Earl Simmons trở thành kẻ bạo lực từ sớm, với lần đầu tiên bị bắt là năm 15 tuổi.

Và rồi, chàng trai trẻ đã tìm thấy thứ cứu rỗi cuộc đời, đó là hip hop. Anh khởi đầu là một DJ và beatboxer, sau đó chuyển sang đọc rap. Đó cũng là lúc rapper đổi tên thành DMX, có người giải thích đây là tên viết tắt của Dark Man X (người đàn ông đen tối X).

Tài năng của DMX luôn gắn với tai tiếng.

DMX ký hợp đồng với Columbia Records năm 1992 nhưng đĩa đơn Born Loser đầu tiên của anh lại không được chú ý. Anh từng phàn nàn bản thân không được công ty xem trọng. Đến năm 1994, nam ca sĩ phát hành Make A Move nhưng sớm bị quay lưng vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

DMX ít bạn bè, anh chọn gắn bó với thú cưng là một chú chó hoang. Người bạn tinh thần cuối cùng giúp anh trở thành ngôi sao âm nhạc. Đĩa đơn Get At Me Dog (1998) đạt doanh thu cao ngất, đứng đầu trên các bảng xếp hạng nhạc rap và dance, đồng thời mở đường cho album It's Dark And Hell Is Hot, tiếp tục đạt vị trí quán quân trên BXH Billboard.

Album thành công đến nỗi DMX được so sánh với rapper lừng danh Tupac Shakur. Cùng năm, đĩa đơn Slippin ra mắt kể lại cuộc đời đầy rắc rối của rapper. Khi DMX bị kết án trốn thuế năm 2018, ca khúc đã được phát tại tòa án liên bang trước khi anh bị tuyên án.

“Cuộc sống của anh ấy thật kinh khủng. Tôi đã nghe những câu chuyện khủng khiếp, nhưng tôi chưa bao giờ nghe nói về cách nuôi dạy khủng khiếp như thế này”, luật sư Murray Richman nói vào thời điểm đó.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Thành công từ album đầu tiên mở đường cho sự nghiệp của nam ca sĩ. “Xã hội đã chấp nhận tôi. Tôi sẽ bắt đầu sự nghiệp của mình”, anh nói với Def Jam Records vào năm 1998.

Không lâu sau phát hành It’s Dark And Hell Is Hot, nam ca sĩ bị buộc tội hiếp dâm. Do không đủ bằng chứng nên DMX được tha bổng. Ngay sau đó, anh ra mắt bộ phim điện ảnh Belly với tham vọng chinh phục Hollywood nhưng không thành công. Tác phẩm bị chỉ trích vì có quá nhiều cảnh bạo lực.

Rapper sinh năm 1970 tiếp tục gây tranh cãi khi thực hiện album thứ hai mang tên Flesh of My Flesh, Blood of My Blood. Bìa album bị phản ứng vì hình ảnh máu me. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn giúp tên tuổi nam ca sĩ đứng đầu các bảng xếp hạng.

Giống album đầu tiên, DMX cho biết anh muốn truyền tải những trở ngại trong cuộc sống đến khán giả. “Tôi muốn Flesh of My Flesh, Blood of My Blood giống như sự kết nối của tôi với cộng đồng. Tôi muốn khán giả hiểu được nỗi đau của mình”, nam ca sĩ nói với BBC.

Với thành công của album, DMX trở thành rapper đầu tiên có hai album đầu tiên đạt vị trí quán quân tại Mỹ trong vòng một năm. "Tôi viết chúng nhanh và thành công cũng nhanh", DMX nói với MTV hồi năm 1999.

Rapper DMX nhiều lần hợp tác với Lý Liên Kiệt.

DMX tiếp tục chứng minh tài năng, không đơn giản là kẻ “sớm nở tối tàn”. Album thứ ba Then There Was X tiếp tục trở thành album bán chạy, đứng đầu nhiều bản xếp hạng. Sản phẩm cũng được đề cử Album rap hay nhất tại Grammy.

Anh cũng phát hành các đĩa đơn như Ruff Ryders 'Anthem, What's My Name, Party Up (Up In Here) và Who We Be. Hai đĩa đơn sau cũng từng được đề cử giải Grammy.

Không chỉ là ngôi sao nhạc rap, DMX tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh.

Sau thất bại của Belly, DMX dần được chú ý, đầu tiên là vai chính trong phim hành động Romeo Must Die (2000), đóng cùng Lý Liên Kiệt và Aaliyah. Ngay sau đó, anh đóng chính trong Exit Wounds (2001) cùng với Steven Seagal. Tuy bị đánh giá là mờ nhạt, bộ phim vẫn nhanh chóng thành công về mặt doanh thu do có sự góp mặt của rapper tài năng.

Năm 2003, DMX tiếp tục tái ngộ Lý Liên Kiệt trong bộ phim Cradle 2 The Grave (2003). Trong bài đánh giá của mình về tác phẩm, cây viết Scott Brown của Entertainment Weekly nói: "DMX không phải là diễn viên giỏi, thậm chí khó xứng với một diễn viên bình thường ở Hollywood. Tuy nhiên, những gì anh ấy thể hiện trên màn ảnh lại rất hấp dẫn”.

Ngôi sao gai góc

Bắt đầu dính đến pháp luật từ năm 15 tuổi, sự nghiệp của DMX luôn gắn liền với những tai tiếng, nhiều nhất là tội tàng trữ ma túy, sử dụng súng trái phép, thậm chí là các cáo buộc hiếp dâm.

Năm 2001, DMX bị tạm giam 15 ngày vì lái xe quá tốc độ, sau đó hành hung một bảo vệ. Ngoài ra, nam rapper cũng đối mặt với nhiều vấn đề pháp lý khác như đối xử tệ với động vật, lái xe thiếu an toàn, thậm chí trộm cắp, theo BBC.

Do lắm tài nhưng cũng rất nhiều tật, truyền thông nhiều lần đặt câu hỏi liệu DMX có bị rối loạn lưỡng cực hay không. Thông tin này càng rõ ràng hơn khi DMX liên tục nhắc về nhân cách “X” của bản thân.

Trong cuộc phỏng vấn với ABC 15 Arizona, rapper nói "X" không phải là sự phản ánh chân thực về chính mình. “X là kẻ xấu. Đó không phải là con người tôi. Tôi không phải là người giống truyền thông đã nói”, nam diễn viên tâm sự.

“Tôi biết rất rõ mình là ai, có những đặc điểm gì. Nhưng ở nhiều thời điểm tôi thực sự băn khoăn về chính mình. Khi là ở bên các con, tôi chỉ đơn giản là Earl. Tôi thực sự rất nhớ các con”, rapper nói thêm.

DMX đã chấm dứt cuộc đời nhiều bi kịch sau khi nhập viện vì trụy tim.

Không chỉ đời tư phức tạp, chuyện tình cảm của DMX cũng nhiều thăng trầm. Đáng nhớ nhất, anh có đến 15 người con từ nhiều mối quan hệ. Trong đó, người có quan hệ mật thiết nhất là người vợ Tashera Simmons. Tuy đã ly hôn sau 11 năm chung sống, họ vẫn chọn cách làm bạn bè.

Sau thời kỳ hoàng kim, DMX trượt dài trong sự nghiệp, thường xuyên gắn với tù tội, kiện tụng, sốc thuốc.

Năm 2016, DMX suýt tử vong vì sử dụng ma túy quá liều. Nam ca sĩ được tìm thấy gục ngã trong bãi đậu xe tại khách sạn ở New York. Giọng ca Party Up "hồi sinh" khi được nhân viên y tế tiêm loại thuốc đặc trị cho người sử dụng heroin quá liều.

Vụ sốc thuốc khiến DMX phải hủy hàng loạt buổi diễn để vào trại cai nghiện, điều này làm người hâm mộ thấy tiếc nuối.

Sau đó, DMX tiếp tục vướng vào nhiều vấn đề pháp lý. Năm 2018, rapper tài năng vướng tội trốn thuế. Anh bị cáo buộc chưa thanh toán 1,7 triệu USD từ năm 2002-2005. Sao phim Romeo Must Die cũng bị cho là không nộp thuế từ năm 2010-2015, ít nhất là 2,3 triệu USD .

Trong buổi diễn ra vụ việc, một thẩm phán đã gọi hành vi gian lận thuế của anh là "trơ trẽn và trắng trợn". DMX phải chịu một năm tù giam. Sau khi được ra tù vào năm 2019, rapper phải trở lại trại cai nghiện.

Trong cuộc trò chuyện với Talib Kweli, DMX cho biết anh đã học được rằng điều quan trọng là phải cởi mở về các vấn đề bản thân gặp phải và yêu cầu sự giúp đỡ. “Tôi biết mình phải đối mặt với điều khiến bản thân tổn thương. Tôi không biết nói chuyện với ai cả”, anh tâm sự.

“Có người cho rằng cởi mở về vấn đề của bản thân là biểu hiện của sự yếu kém. Theo tôi đó lại là một trong những thứ dũng cảm nhất mà chúng ta có thể làm. Hãy thể hiện ra, bạn sẽ được chấp nhận”, nam diễn viên nói thêm.