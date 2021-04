Rapper DMX lên cơn đau tim và phải nhập viện vào ngày 2/4. Nhiều nguồn tin cho rằng tình trạng tim ngừng đập của DMX là kết quả của việc sử dụng ma túy quá liều.

Ngày 9/4, People cho biết rapper DMX qua đời tại bệnh viện White Plains (New York, Mỹ).

Thông báo từ gia đình cho hay: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi phải thông báo người thân của chúng tôi, DMX, tên khai sinh Earl Simmons, đã qua đời ở tuổi 50. DMX ra đi trong vòng tay gia đình sau khi đã được tận tình cứu chữa những ngày qua".

Rapper DMX qua đời ở tuổi 50. Ảnh: WIREIMAGE.

"Earl là một chiến binh, đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Earl rất yêu gia đình và chúng tôi trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau. Âm nhạc của Earl truyền cảm hứng cho khán giả trên khắp thế giới và nó sẽ còn mãi. Cảm ơn tình cảm và sự ủng hộ của mọi người dành cho chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi sẽ sớm chia sẻ thông tin về lễ tưởng niệm".

Đại diện của bệnh viện White Plains, nơi rapper điều trị, cũng gửi lời chia buồn đến gia đình Simmons: "Earl Simmons ra đi thanh thản trong vòng tay người thân".

Trước đó, rapper Earl Simmons lên cơn đau tim và phải nhập viện vào ngày 2/4. Nhiều nguồn tin cho rằng tình trạng tim ngừng đập của DMX là kết quả của việc sử dụng ma túy quá liều tại nhà. Tuy nhiên, luật sư Murray Richman của rapper nói ông không thể xác nhận tin đồn.

Sau một tuần điều trị tích cực, tình trạng của Earl Simmons không cải thiện. Ông bị chết não, hôn mê kéo dài.

DMX sinh năm 1970, là rapper, nhạc sĩ người Mỹ. Ông được khán giả biết đến nhờ hai album And Then There Was X (1999) và The Great Depression (2001).

Nam ca sĩ từng hai lần nhận danh hiệu "Rapper được yêu thích nhất" tại lễ trao giải American Music Award. DMX còn nhận được ba đề cử giải Grammy vào năm 2000 và 2001.

Bên cạnh đó, DMX còn hoạt động với vai trò diễn viên, tham gia khoảng 15 bộ phim, gồm Belly, Fast and Fierce: Death Race, Romeo Must Die.